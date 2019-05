Tam deweloperzy się nie wcisną. W miastach jest mnóstwo przestrzeni, ale trzeba wiedzieć, gdzie szukać

Zdjęcie wykonane smartfonem Huawei P30 Pro. • Fot. na:Temat

Monika Przybysz

o roku 2050 do miast przeniesie się dwie trzecie światowej populacji. Ciągły odpływ ludności ze wsi spędza sen z powiek urbanistom, którzy głowią się, gdzie "upchnąć" nowo przybyłych. Wielu z nich wskazuje w niebo.A właściwie na szczyty drapaczy chmur. Z szacunków amerykańskiej organizacji Green Rooftops for Healthy Cities wynika, że dachy stanowiące od 15 do 35 proc. całkowitej powierzchni miast, w większości są jeszcze nieużytkowane.Do zmiany tego stanu rzeczy przyczynia się moda. Aby się o tym przekonać, wystarczy wpisać w wyszukiwarkę frazę "rooftop bars" i dodać dowolną europejską stolicę. Można odnieść wrażenie, że drinki z palemką nigdzie nie smakują lepiej, niż na rozległym tarasie z widokiem na miejską panoramę - przynajmniej jeśli wierzyć instastories.Nie wszystkie miejskie dachy muszą mieć rozrywkowy charakter - część z nich już dzisiaj pełni dość istotne dla miejskiego dobrostanu funkcje, na przykład w charakterze paśników dla pszczół. Skrzynki z miododajnymi roślinami ustawiono niedawno na dachach pięciu warszawskich hoteli oraz na ratuszu dzielnicy Białołęka.