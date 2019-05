"Lepiej w długich czy krótkich?". Edyta Górniak pochwaliła się na Instagramie nową fryzurą

Edyta Górniak pokazała się w nowej fryzurze. • Fot. Instagram / Edyta Górniak

o tej pory diwa polskiej piosenki nosiła długie loki sięgające jej do łopatek. Ostatnio Edyta Górniak postawiła jednak na metamorfozę, o której efekty zapytała fanów na Instagramie."Długie czy krótkie długie czy krótkie?" – zapytała Górniak w instagramowym poście. Na opublikowanym przez nią nagraniu widzimy piosenkarkę, która poprawia swoją nową fryzurą. Piosenkarka zafundowała sobie ciemne loki, które swobodnie opadają na jej ramiona. Fani nie szczędzą jej komplementów."Z wrażenia zapomniałam odpowiedzieć na pytanie. Krótkie" – napisała Reni Jusis. Dla tych najbardziej oddanych to bez znaczenia, jaką fryzurę ma Edyta Górniak, ponieważ, ich zdaniem, zawsze wygląda kapitalnie."Nie ważne jakie, zawsze wyglądasz świetnie" – czytamy. "To nie ma znaczenia Edi czy w krótkich, czy w długich. Ty we wszystkim wyglądasz ślicznie" – napisały inny z fanów.Kilka miesięcy temu Edyta Górniak rozstała się ze swoim partnerem Mateuszem Zalewskim. Niedawno piosenkarka wyznała, jakie były powody rozstania. – Nie poradziliśmy sobie oboje z tragedią utraty naszego nienarodzonego dziecka. Do tego doszedł ciężar mojego życia publicznego. Dotkliwa była dla nas też tęsknota i częste wtedy rozłąki. Chorowali na przemian także nasi rodzice. To spowodowało stres, napięcia i słowa kierowane bólem – mówiła Górniak w wywiadzie dla "Vivy"