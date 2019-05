Mówią o niej: Sagrada Família Europy Wschodniej. Podobieństwo widać wchodząc do środka

Zdjęcie wykonane smartfonem Huawei P30 Pro. • Fot. na:Temat

Monika Przybysz

a pierwszy rzut oka, cerkiew św. Sawy w Belgradzie w niczym nie przypomina awangardowej budowli Gaudiego. Wystarczy jednak przestąpić jej próg, aby zorientować się, że przynajmniej w jednym aspekcie są do siebie bardzo podobne.Wnętrze najważniejszej świątyni w Serbii to, podobnie jak w przypadku katedry w Barcelonie, nieustannie od niemal 100 lat , jest placem budowy.Kamień węgielny czwartej co do wielkości świątyni prawosławnej na świecie położono w 1935 roku. Budowę na długie lata wstrzymała II Wojna Światowa. Powstałą do tamtego momentu przestrzeń, okupanci wykorzystywali jako parking i magazyn.Po zakończeniu wojny, świątynia trafiła w ręce socjalistycznego państwa, które przez kolejne 40 lat ignorowało jej istnienie. Prace, wznowione w 1986 roku, trwają do dzisiaj.