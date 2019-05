Michał Wiśniewski chce wycofać pozew rozwodowy? Dominika Tajner... nic o tym nie wie

Dominika Tajner nie wie nic o rzekomym wycofaniu pozwu rozwodowego przez Michała Wiśniewskiego. • Fot. Instagram / Michał Wiśniewski

Bartosz Świderski

D

o mediów trafiła informacja o tym, że Michał Wiśniewski chce wycofać pozew rozwodowy. Dominika Tajner odniosła się do tych rewelacyjnych doniesień, twierdząc, że nic nie wie o takim pomyśle lidera Ich Troje.Mimo trwającej sprawy rozwodowej Michał Wiśniewski pomaga Dominice Tajner w opiece nad jej synem – Maksymilianem. Nastolatek kilka dni temu trafił w stanie ciężkim do szpitala. Wychowanie dziecka to coś, co zbliża do siebie zwaśnionych małżonków. Wycofanie pozwu rozwodowego wydaje się jednak mało prawdopodobne.– Nic nie wiem na ten temat. Moim zdaniem to mało prawdopodobne. Teraz cały czas poświęcamy mojemu synkowi – ucina spekulacje Dominika Tajner w rozmowie z portalem Plejada.pl.We wtorek ukazała się nowa piosenka Michała Wiśniewskiego "Z nikim nie jest tak" . W teledysku Wiśniewski spaceruje nad morzem, śpiewając o tym, jak cierpi po stracie ukochanej i jak wiele znaczyła dla niego prawdziwa miłość. Sporo komentujących uważa, że te słowa są kierowane właśnie do Dominiki Tajner.źródło: Plejada.pl