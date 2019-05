Koalicja Europejska zostanie poszerzona! Schetyna: W przyszłym tygodniu będą nowe partie

Koalicja Europejska już niedługo rozszerzy się o kolejne partie? • Fot. Twitter/Michał Boni

W

szystko wskazuje na to, że Koalicja Europejska nie będzie składała się tylko z pięciu partii. Grzegorz Schetyna zapowiedział, że w przyszłym tygodniu do KE przystąpią kolejne siły polityczne. To dość pesymistyczna wizja dla partii Jarosława Kaczyńskiego, która według najnowszego sondażu już przegrywa ze zjednoczoną opozycją.– To wszystko, co wspólne udało nam się położyć obok siebie i zbudować koalicję składającą się z pięciu podmiotów – partii politycznych – którą teraz w następnym kroku, przyszłym tygodniu będziemy rozszerzać o następne partie – powiedział Grzegorz Schetyna podczas piątkowej debaty na temat walki z populizmem.Wygląda więc na to, że obok Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej, Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Polskiego Stronnictwa Ludowego i Zielonych pojawią się niebawem kolejne partie. Nie wiadomo na razie, kto zamierza dołączyć do Koalicji Europejskiej . Wiadomo za to, że to nie jest zbyt optymistyczna wiadomość dla Prawa i Sprawiedliwości, szczególnie patrząc na ostatnie sondaże Z najnowszego badania dla Radia Zet i tygodnika "Newsweek" przeprowadzonego przez Instytut Badań Spraw Publicznych wynika, że Koalicja Europejska wyprzedziła Prawo i Sprawiedliwość. KE uzyskała 41,94 proc. głosów. Z kolei PiS wylądowało na drugim miejscu z wynikiem 39,04 proc.Natomiast według sondażu Kantar dla "Faktów" TVN i TVN24 PiS zdobywa 34-proc. poparcia, a Koalicja Europejska niewiele mniej, bo 33 proc.