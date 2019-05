Ogromny sukces filmu Tomasza Sekielskiego. Pokazano liczby w pierwszych minutach po premierze

Tylko nie mów nikomu to długo oczekiwany dokument Tomasza Sekielskiego o pedofilii wśród polskich księży. Już po pierwszych minutach od momentu premiery widać było, że film ogląda prawie 20 tys. osób. • Fot. YouTube / Tomasz Sekielski

a film "Tylko nie mów nikomu" czekaliśmy od wielu miesięcy. Dokument o bulwersujących praktykach księży po raz pierwszy można było zobaczyć w sobotę 11 maja o godz. 14.30. Od tego czasu tysiące Polaków oglądają film na kanale YouTube Tomasza Sekielskiego.Okazało się, że już po pierwszych minutach od premiery oglądających było bardzo wielu. "Blisko 20 tysięcy widzów szokującego dokumentu Tomasza i Marka Sekielskich w pierwszych minutach po premierze" – napisał na Twitterze dziennikarz Bertold Kittel (po prawie czterech godzinach od premiery film obejrzało już prawie 113 tys. osób - red.).Dokument "Tylko nie mów nikomu" to historie dziewięciu księży-pedofilów . Poznajemy je najczęściej z relacji samych ofiar. Ale i sami oprawcy w paru miejscach zabierają głos. A gdy już mówią, to tak, że nie sposób przyjąć tego ze spokojem.Na wstrząsającą scenę z produkcji zwrócił uwagę Krzysztof Brejza z PO . Chodzi o księdza Jana, który przyznał się do wykorzystywania ośmioletnich dziewczynek.Ofiara księdza, wtedy siedmioletnia dziewczynka, dziś 39-letnia kobieta, najpierw powiedziała swojemu oprawcy prosto w oczy, co o nim myśli. Następnie wybiegła z Domu Księży Emerytów, zanosząc się przejmującym płaczem.