Reakcje gwiazd prawicy na film Sekielskiego to jakiś ponury żart. Nie wierzyłem, aż przeczytałem

Fot. YouTube/Bierzyński, YouTube/Telewizja Republika

T

o nie jest tekst o biciu się w cudze piersi - w tym wypadku prawicowych publicystów. To tekst o bezdusznej głupocie.

Film Marka i Tomasza Sekielskich "Tylko nie mów nikomu" jest w swojej wymowie arcyboleśnie prosty: bezkarni księża wykorzystywali seksualnie kilkuletnie dzieci, a hierarchowie ich kryli. Sekielski pokazał ofiary, pokazał oprawców, pokazał też tych, którzy pomagali ukryć ich zbrodnie. Tu nie ma niedomówień.



Taki film widziało 7 milionów Polaków - tyle wskazuje licznik na YouTubie po 48 godzinach od premiery. Taki film widziało 7 milionów widzów, ale nie czołowi publicyści prawicy.



Rafał Ziemkiewicz wybrał drogę internetowego trolla, więc zobaczył w filmie tylko kolejną odsłonę wojenki z lewactwem. Całą sprawę zamierza doprowadzić do absurdu. W tym wpisie zabrakło tylko popularnej formułki "zaorane". Jakieś ofiary? Biskupi z poważnymi oskarżeniami o tuszowanie przestępstw? Tego u Ziemkiewicza nie znajdziecie.





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

Jeszcze dalej poszedł Krzysztof Feusette, redakcyjny kolega RAZ-a z "W tyle wizji" i autor "Sieci" braci Karnowskich. Gość, który za prześladowaną Magdę Ogórek wskoczy w ogień, w reakcji na "Tylko nie mów nikomu" wybrał inny ton. Pedofilia jest straszna, ale czemu akurat Sekielski wybrał księży? Pan Feusette ma odpowiedź.Podejście "to ważny film, ale..." wybrał też Łukasza Warzecha, który nagrał kuriozalny w swej wymowie 18-minutowy vlog, w którym pierwsze 11 minut zajmuje krytyka "licznych manipulacyjek" Sekielskiego i wytykanie krytykom Kościoła nieznajomości procedur prawa kanonicznego, a autorom filmu, że wystąpił w nim były jezuita Stanisław Obirek, "autorytet Gazety Wyborczej".Skoro takie rzeczy wygaduje Warzecha, najbardziej niezależny z prawicowych umysłów, gość, którego nienawidzi TVP Info, czego spodziewać się po kimś, kogo TVP z wzajemnością ubóstwia? Niby wiadomo, ale i tak szokuje. Oto reakcja Jacka Karnowskiego."Na pewno nie chodzi o realne winy Kościoła, o grzechy kapłanów, bo Kościół jest dziś instytucją tak mocno piętnowaną, tak gorliwie prześwietlaną, i tak zajadle atakowaną, że za wszystko - za swoje słabości - został już ukarany co najmniej siedmiokrotnie" – leje krokodyle łzy Karnowski pisząc, przypomnę, o filmie o krzywdzeniu dzieci(!) przez gigantyczną instytucję."O co więc chodzi Sekielskiemu?" - pyta Karnowski i odpowiada:"Kościół drażni, irytuje, wywołuje niechęć i nienawiść tylko z jednego powodu: z powodu wartości, które głosi i których stara się nauczać" – czytam w tekście " W tej nagonce nie chodzi o winy Kościoła " i zastanawiam się, jak ktokolwiek, nawet ktoś tak zafiksowany na obronie swojego obozu jak Karnowski, może zobaczyć tak mocny film jak "Tylko nie mów nikomu" i coś takiego pisać. A potem dokłada do pieca."Polska, w której Kościół zostanie zniszczony, będzie piekłem na ziemi" – ostrzega Karnowski nie wspominając słowem o piekle, które zgotowali ofiarom pedofile i ich zwierzchnicy. Ale tego na wyśmiewającej, łapiącej Sekielskiego za słówka prawicy się nie dowiecie.Z jednym wyjątkiem.To tekst Marcina Fijołka na wPolityce.pl , który nie tyle, że ratuje honor prawicy, co po prostu pokazuje, że nie do końca zanikły tam ludzkie odruchy."Najgorszym, co mogłoby się wydarzyć, byłoby ustawienie odpowiedzi na tego rodzaju publikacje czy filmy jak ten (a będzie ich pewnie więcej) w znanej i niestety zbyt często lubianej formułce walki z Kościołem" – uważa Fijołek w kontrze do całej prawicowej publicystyki na temat filmu Sekielskich."Nawet jeśli intencje, poglądy czy wrażliwość autorów filmu nie jest z mojej bajki, nawet jeśli nie mam złudzeń co do tego, że taki film zostanie wykorzystany w mniej lub bardziej prymitywnej i wulgarnej nagonce środowisk antyklerykalnych. Koniec końców: co z tego?" – dodaje.To jedyne "co z tego" na prawicy. A jego kolegom z innych prawicowych redakcji mam do powiedzenia jedno.