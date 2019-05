Doris Day przegrała z chorobą. Legenda Hollywood zmarła w wieku 97 lat

Aktorka Doris Day w kwietniu obchodziła swoje 97. urodziny. • Fot. kadr z filmu "Człowiek, który wiedział za dużo"

J

ak poinformowała fundacja dla zwierząt imienia Doris Day, amerykańska aktorka i piosenkarka zmarła w poniedziałek rano w swojej posiadłości w Carmel Valley w Kalifornii. Artystka zagrała u Alfreda Hitchcocka oraz była nominowana do Oscara za film "Telefon towarzyski". Na początku kwietnia obchodziła 97. urodziny.Fundacja podała, że przyczyną śmierci aktorki były poważne powikłania związane z zapaleniem płuc. Day ostatnie chwile spędziła w gronie najbliższych przyjaciół.Doris Day, czyli Mary Ann Von Kappelhoff, urodziła się 3 kwietnia 1922 roku w Cincinnati w stanie Ohio. Zanim rozpoczęła swoją przygodę z kinem, aktorka zajmowała się zawodowo śpiewaniem (pracowała jako wokalistka odkąd miała 15 lat). Pierwszym filmem Day była komedia z 1948 roku zatytułowana "Romans na pełnym morzu".W całej swojej karierze aktorka zagrała w niemalże każdym możliwym gatunku filmowym. Część z jej 39 filmów wciąż jest chętnie oglądana. Doris Day zyskała popularność za rolę Josephine Conway McKenny w dreszczowcu Alfreda Hitchcocka "Człowiek, który widział za dużo". Piosenka "Que Sera, Sera (Whatever Will Be, Will Be)", którą wykonała w filmie Day, została nagrodzona w 1956 roku Oscarem. Aktorka była nominowana przez Amerykańską Akademię Sztuki i Wiedzy Filmowej do nagrody za pierwszoplanową rolę w filmie "Telefon towarzyski".Day uwielbiała zwierzęta. Miłością do nich dzieliła się dzięki swojej fundacji The Doris Day Animal Foundation, którą założyła w 1978 roku.źródło: The Doris Day Animal Foundation