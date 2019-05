Jest odpowiedź rządu na film Sekielskiego. Ziobro powołał specjalny zespół

Zbigniew Ziobro powoła specjalny zespół po emisji filmu Sekielskiego. • Fot. Jan Rusek / Agencja Gazeta

ilm Tomasza Sekielskiego obejrzało juz ponad 7 milionów Polaków. Chyba taka liczba była potrzebna, żeby rząd zajął w tej sprawie odpowiedzialne stanowisko. Zrobił to jako pierwszy Zbigniew Ziobro, który zapowiedział powołanie specjalnej komisji ds. wydarzeń, które ukazane zostały w filmie "Tylko nie mów nikomu".Informację o powołaniu specjalnej komisji ds. przypadków pedofilii pokazanych w filmie Tomasza Sekielskiego podała Prokuratura Krajowa. Zbigniew Ziobro jest jak na razie jedynym z polityków związanych z obozem rządzącym, który tak konkretnie podszedł do przykładów pedofilii wśród duchownych, jakie przedstawiono w filmie "Tylko nie mów nikomu".Przypomnijmy, że Jacek Saryusz-Wolski stwierdził, że "problem pedofilii jest marginalny i to temat zastępczy opozycji", a Zbigniew Gryglas bez pardonu porównał film Sekielskiego do "Mein Kampf".Tymczasem do autorów filmu docierają coraz to nowe opisy przypadków molestowania przez duchownych. Mówi o tym Marek Sekielski , brat Tomasza Sekielskiego w rozmowie z Anną Dryjańską z naTemat.pl.– Nie ogarniam tego, co się dzieje w social mediach. Dostaję setki wiadomości od ludzi, których nie znam lub z którymi nie widziałem się od dzieciństwa. Dziękują za film lub chcą się podzielić własnymi doświadczeniami przemocy seksualnej ze strony księży. Wielu zaznacza, że mówi o tym po raz pierwszy – przyznaje producent dokumentu "Tylko nie mów nikomu".