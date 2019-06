To miasto najlepiej zwiedzać po zmroku. Budapeszt nocą robi niesamowite wrażenie

Zdjęcie wykonane smartfonem Huawei P30 Pro • Fot. na:Temat

Monika Przybysz

Partnerem artykułu jest Huawei.

Budapeszcie nie ma drapaczy chmur, a budynki mierzące 100 metrów da się policzyć na palcach jednej ręki. Stolica Węgier nadrabia jednak oświetleniem.Planując city break w Budapeszcie koniecznie weźcie pod uwagę, że najbardziej spektakularne zdjęcia zrobicie tam po zmroku - oczywiście pod warunkiem, że będziecie dysponować odpowiednim do tego celu sprzętem.I nie, niekoniecznie musi to być profesjonalna lustrzanka. Matryce o bardzo wysokiej czułości można znaleźć też w smartfonach. Huawei P30 Pro, którym zrobiliśmy to zdjęcie, może pochwalić się maksymalną wartością ISO na poziomie 409600.To, w połączeniu ze wspomaganą algorytmami sztucznej inteligencji stabilizacją obrazu gwarantuje, że zdjęcie zrobione w nocy nie będzie rozmazane.Pytaniem, które w kontekście wycieczki do Budapesztu należy również zadać, brzmi: a jak z wodoodpornością? Bo jeśli dobrze odrobicie lekcje z przygotowania do wyprawy, dowiecie się, że po zmroku warto również odwiedzić jedną z odkrytych łaźni.Pluskanie się w termach (nie tylko) po zmroku to niemal węgierski sport narodowy. Huawei P30 Pro spokojnie przetrwa takie wyjście - jego odporność na zachlapanie oceniono na poziomie IP68.