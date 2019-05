"Ale wiocha!". Kandydat Wiosny wypuścił spot disco polo. Nic gorszego dziś nie zobaczycie

Marcin Walasek wypuścił spot wyborczy w rytmie disco polo. • Fot. Screen / Facebook / Marcin Walasek

Ta piosenka będzie prosta, to piosenka o Marcinie,



Z Lubelszczyzny się wywodzi, przy nim nigdy nikt nie zginie,



nananananana Marcin to jest gość, który zrobi coś!



nananananana kto jak nie Walasek, w Unii im pokaże!



nananananana głosuj dziś na niego, na sąsiada swego!



nananananana lista numer dwa i pozycja dziesięć!





takich kawałkach zwykło mówić się: gdy kampania wejdzie za mocno. Wiadomo, ciężki jest żywot kandydatów do Parlamentu Europejskiego. Pensje europejskie kuszą, ale miejsc mało. Więc trzeba się jakoś wyróżnić. Taką desperacką próbę podjął kandydat Wiosny Marcin Walasek z województwa lubelskiego, który zaatakował wyborców klipem disco polo. Tak, zostanie zapamiętany. Niestety."Witajcie kochani, ta piosenka jest o Marcinie, który żyje w pięknej lubelskiej krainie" – tymi słowami zaczyna się utwór zespołu Fortex z Międzyrzecza Podlaskiego, którym reklamuje się kandydat Wiosny Marcin Walasek. Zamieszkały w Rykach polityk startuje w okręgu wyborczym nr 8.Cała piosenka obfituje w liczne rymy. Walaska widzimy w błyszczącym raz czerwonym, raz czarnym audi, z nieodłączną komórką przy uchu, bo prowadzi bardzo ważne, zapewne "europejskie" rozmowy.Lecz wiadomo, ziomkowie muszą czuć, że głosują na swego, więc musi być swojsko. Widzimy go więc – oczywiście w "furze" (dlaczego na niemieckich blachach?) – w sielskich, rodzinnych stronach, ale potem w Warszawie, a nawet przy budynku z napisem "Parlament Europejski"!A w tle niesie się pieśń Marcina sławiąca.Jakby tych słów było mało, obrazki mówią same za siebie. Gdy sączy się rym "nie w Zamościu, a w Lublinie, każdy słyszał o Marcinie", w aucie rozpoznają go dziewczyny na ulicy: "Hej! To Marcin!", druga dopowiada "Głosujemy na niego!"Później jeszcze Walasek powiększa palcami na ekranie telefonu wspólne zdjęcia z Robertem Biedroniem. Ale to mało – bo należy zaznaczyć, jak blisko jest lidera partii. Więc w formie komiksu widzimy wymyślony, błyskotliwy dialog z szefem Wiosny.Klip kończy się prostym "call to action": Marcin Walasek. Nie przegap szansy.Spot doczekał się licznych komentarzy w stylu: "Matko Bosko Europarlamentarno", "Autem jeździ zacnym, ale jakby pod prąd ekologicznym trendom", "Ja mam wrażenie jakby facet był dealerem Audi", "On jest dilerem, pardon, ambasadorem obciachu", "Ale wiocha! Straszny spot".