"Kto wskaże idealny wynik, otrzyma butelkę dobrego wina". Giertych proponuje ciekawy zakład

ybory do Parlamentu Europejskiego coraz bliżej, a niektórzy jeszcze podgrzewają polityczne emocje. Na ciekawy pomysł wpadł Roman Giertych, który w sieci zaproponował zabawę z przewidywaniem wyników. Na zwycięzcę będzie czekał prezent.Sondaże polityczne każdego dnia wywołują dyskusję o tym, kto ostatecznie zwycięży w wyborach do PE. Swoje typy na Twitterze przedstawił w czwartek Roman Giertych . "Wybory za 10 dni. Moje przewidywania: KE- 43, PiS- 37, Konfederacja - 7, Wiosna- 5, Kukiz-4, Lewica -3" – napisał.Na tym jednak nie koniec, bowiem mecenas zaprosił wszystkich do specjalnej zabawy. "Kto wskaże idealny wynik dla wszystkich sześciu ugrupowań otrzyma butelkę dobrego wina.Wyniki do 0.5 procenta zaokrąglamy w dół, powyżej w górę" – wyjaśnił.Na reakcje innych użytkowników nie trzeba było długo czekać. W komentarzach pojawiło się sporo odpowiedzi z przewidywanymi wynikami głosowania. Pytanie tylko, jak w tej lawinie wpisów Roman Giertych odnajdzie zwycięzcę, któremu będzie należała się butelka trunku.