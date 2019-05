Ważna deklaracja Prymasa Polski. Organizuje potężne wsparcie dla ofiar księży-pedofilów

Prymas Polski zapowiedział utworzenie funduszu solidarnościowego dla ofiar księży pedofilów. • Fot. Paweł Wierzchowski / Agencja Gazeta

bp Wojciech Polak zapowiedział w "Faktach po Faktach", że powstanie fundusz solidarnościowy, który będzie przeznaczony na pomoc ofiarom księży. Prymas Polski w programie powtórzył swoje słowa o tym, że nie traktuje filmu braci Sekielskich jako atak na Kościół.Abp Wojciech Polak po raz kolejny publicznie zabrał głos na temat filmu "Tylko nie mów nikomu" . Tym razem w TVN24 poinformował, że dla ofiar księży pedofilów powstanie specjalny fundusz solidarnościowy. – Uważam, że powinny otrzymać pomoc, jeżeli chodzi o odszkodowanie, to powinniśmy się stosować do obowiązującego w Polsce prawa – wyjaśniał duchowny.Prymas Polski przyznał ponadto, że spotkał się z jedną z pokrzywdzonych osób w archidiecezji gnieźnieńskiej. – Dla mnie to było bardzo mocne spotkanie. Słuchałem świadectwa człowieka, który mówił o swojej strasznej rzeczywistości. Od samego początku go wspieraliśmy, także finansowo pomagając – opowiadał.Abp Polak powtórzył też swoją wypowiedź, którą posłużył się niedawno na antenie Radia ZET . Duchowny podkreślił, że film braci Sekielskich jego zdaniem nie był atakiem na Kościół. – Sytuacje kryzysowe mają służyć oczyszczeniu. Osoby skrzywdzone, wykorzystane, to jest dzisiaj troska Kościoła – przekonywał.źródło: TVN24