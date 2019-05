Miażdżąca przewaga Koalicji Europejskiej. Ten sondaż będzie zmorą Jarosława Kaczyńskiego

Jarosław Kaczyński ma powody do niepokoju... • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

ak dobrego wyniku w sondażach wyborczych Koalicja Europejska nie miała nigdy. Gdyby wybory do Parlamentu Europejskiego odbyły się teraz, to wygrałaby je z przewagą 10 punktów procentowych – wynika z sondażu IBSP dla "Newsweeka" i Radiozet.pl. Takiego obrotu spraw Jarosław Kaczyński się chyba nie spodziewał.Nie da się ukryć, że film braci Sekielskich wywołał istne tsunami nie tylko w Kościele, ale także w Sejmie. Widać to po sondażu przeprowadzonym tuż po jego premierze przez Instytut Badań Spraw Publicznych dla Radiozet.pl i "Newsweeka".Wynika z niego, że Koalicja Europejska wzbogaciła się, w porównaniu z poprzednim badaniem , o dwa punkty procentowe i osiągnęła pułap poparcia 43,63 proc. Natomiast Prawo i Sprawiedliwość zanotowało ogromny spadek, bo aż o ponad sześć punktów procentowych, co daje jej poparcie rzędu 32,94 proc.Na trzecim stopniu wyborczego podium znalazła się Wiosna Roberta Biedronia, na którą zagłosowałoby 9 proc. ankietowanych. Duży skok poparcia odnotowała Konfederacja, która wyprzedziła Kukiz'15 i z wynikiem 7 proc. przekroczyłaby próg wyborczy. Tuż pod nim znalazłoby się ugrupowanie Pawła Kukiza oraz Lewica Razem.Badanie przeprowadzono w dniach 14-16 maja metodą telefoniczną, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo na próbie 1008 dorosłych Polaków.źródło: Radiozet.pl