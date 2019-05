Dramat zasłużonego klubu. GKS Katowice spada z ligi po... golu bramkarza w 97. minucie

Załamani piłkarze GKS-u Katowice po meczu z Bytovią Bytów. • Fot. Jan Kowalski / Agencja Gazeta

o była szalona końcówka sezonu na zapleczu Ekstraklasy. Prawdziwy dramat przeżywają teraz kibice GKS-u Katowice, bowiem ich zasłużony klub spadł do II ligi. A wszystko przez gola, którego w ostatnich sekundach meczu zdobył… bramkarz.Końcówka tego sezonu w I lidze nadawała się tylko dla widzów o mocnych nerwach. Do niecodziennej sytuacji doszło w Katowicach , gdzie GieKSa walczyła o utrzymanie. Wydawało się, że zasłużony klub jednak dowiezie korzystny remis do ostatniego gwizdka, ale w 97. minucie piłka wylądowała w siatce.Po dośrodkowaniu Filipa Burkhadta z rzutu wolnego, gola dla Bytovii Bytów strzelił… bramkarz Andrzej Witan. Zawodnik w efektownym stylu nabiegł na piłkę i mocnym uderzeniem głową pokonał Krzysztofa Barana. To trafienie przesądziło o tym, że GKS Katowice spadł do II ligi.GKS Katowice jest czterokrotnym wicemistrzem Polski oraz trzykrotnym zdobywcą Pucharu Polski. Po dramatycznym meczu z Bytovią pracę stracili dyrektor sekcji piłki nożnej Tadeusz Bartnik oraz trener Dariusz Dudek.Co ciekawe, Bytovia w sobotnim meczu w Katowicach też walczyła o utrzymanie. Dzięki bramce z 97. minuty wygrała 2:1, ale i tak przyszły sezon rozpocznie o klasę niżej. Wszystko przez wynik spotkania w Częstochowie, gdzie Wigry Suwałki sensacyjnie pokonały Raków.