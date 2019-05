PiS jeszcze rozszerzy "piątkę Kaczyńskiego"! Morawiecki ujawnił szczegóły

"Piątka Kaczyńskiego" będzie rozszerzona o pomoc dla niepełnosprawnych. Mateusz Morawiecki ujawnił szczegóły projektu. • Fot. Jakub Porzycki / Agencja Gazeta

ateusz Morawiecki obiecał pomoc osobom niepełnosprawnym. Premier zapowiedział utworzenie dodatku, który ma być kolejnym plusem do tzw. piątki Kaczyńskiego.– Obiecaliśmy usprawnienie ZUS i innych ciał orzeczniczych. Jesteśmy bliżej sprawiedliwego systemu. Ci ludzie, którzy są niezdolni do samodzielnego życia i pracy muszą otrzymywać coraz większą pomoc – mówił Mateusz Morawiecki w Krakowie, gdzie w niedzielę odbywa się konwencja wyborcza PiS.Premier stwierdził, że konieczne jest przeznaczenie dodatkowych środków dla osób z najcięższą niepełnosprawnością. – One otrzymają stały, comiesięczny dodatek – zadeklarował szef rządu.O jakim dodatku mowa? – Będzie to najprawdopodobniej 500 zł miesięcznie dla tych osób powyżej 18. roku życia – doprecyzował premier.Przed szefem rządu przemówienie wygłosił Jarosław Kaczyński , który także wspomniał o nowej formie pomocy dla niepełnosprawnych. Szef PiS wyjaśniał, że dodatek wejdzie w kład tzw. piątki Kaczyńskiego, czyli szeregu obietnic partii dla wyborców.