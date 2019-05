Niż Axel zbliża się do Polski. Będzie ciepło, ale to jedyna dobra wiadomość

W Polsce zapowiada się burzowy tydzień. Wszystko za sprawą niżu Axel. • Fot. kadr ze strony ventusky.com

rzed nami kolejny tydzień z niespokojna aurą. Co prawda będzie ciepło, bo termometry wskażą nawet 26 stopni, ale nie zabraknie też gwałtownych burz. Wszystko za sprawą niżu Axel, który w najbliższych dniach ukształtuje pogodę nad Polską.W związku z niebezpieczną aurą IMGW wydał ostrzeżenia. Alerty pierwszego stopnia dotyczące burz z gradem obowiązują dla województw podkarpackiego, świętokrzyskiego, mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego i pomorskiego.Ponadto na mapie widnieją ostrzeżenia drugiego stopnia, także odnośnie burz z gradem. Podwyższone alerty wydano dla całego województwa lubelskiego, a także części Mazowsza, Podkarpacia oraz woj. warmińsko-mazurskiego i podlaskiego.Przed gwałtownymi zjawiskami pogodowymi ostrzega również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, które informuje o burzach w drugiej części dnia i przypomina, jak podczas nich się zachować.Wszystko za sprawą zatoki niskiego ciśnienia związanej z niżem znad pogranicza Niemiec z Czechami o nazwie Axel. Synoptycy Cumulusa prognozowali dla Wirtualnej Polski , że nad obszarem Polski zalegać będzie front atmosferyczny, który wraz ze wzrostem temperatury będzie się uaktywniał i w całym kraju przyniesie ze sobą przelotne opady deszczu i burze.Mimo spodziewanych burz, w całym kraju będzie ciepło. Termometry na przeważającym obszarze kraju wskażą od 24 do 26 st. C. Burzowa aura z gwałtownymi zjawiskami spodziewana jest co najmniej do środy.