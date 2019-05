Kuriozalne skutki promocji na kapustę. W Lidlu zdemolowano całe stoisko

W Lidlu była promocja na kapustę. Klienci w Kraśniku ruszyli na zakupy. Zdjęcie poglądowe. • Fot. Anna Kraśko / Agencja Gazeta

tym, że ludzie czasem tracą głowę, kiedy polują na promocje nie trzeba nikogo przekonywać. W Kraśniku na Lubelszczyźnie doszło do bitwy o kapustę w jednym ze sklepów sieci Lidl. Zdjęcie pokazuje, że walka była naprawdę ostra.Jak sobota, to tylko do Lidla. Hasło z reklamy tej sieci sklepów niektórzy biorą sobie za bardzo do serca. W miniony weekend w Lidlu można było kupić młodą kapustę przecenioną o połowę podczas Taniej Soboty. Promocja była kusząca. Zamiast 3,99 zł trzeba było zapłacić 1,99 zł.Obniżka obowiązywała także w Lidlu zlokalizowanym w Kraśniku na Lubelszczyźnie. Mieszkańcy tłumie ruszyli do sklepu przy al. Niepodległości i można powiedzieć, że doszło do… oblężenia stoiska z warzywami Portal krasnik24.pl na Facebooku udostępnił wymowne zdjęcie. Patrząc na nie można się tylko domyślać, jak klienci walczyli o przecenioną kapustę. Wokół widać porozrzucane skrzynki i warzywa leżące na podłodze. Wszystko wygląda tak, jakby w budynku doszło do poważnej awantury.