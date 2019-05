Policjanci znaleźli 9-letnią dziewczynkę w wersalce. Dziecko było związane i zakneblowane

9-latka została najprawdopodobniej zgwałcona. • Fot. Youtube.com/gorzowianin.com

unkcjonariusze policji z Gorzowa Wielkopolskiego znaleźli w niedzielę w jednym z mieszkań schowaną w wersalce 9-latkę. Dziewczynka była skrępowana i zakneblowana. Ze względu na zły stan zdrowia została natychmiastowo przewieziona do szpitala. Nie wyklucza się, że dziecko padło ofiarą gwałtu.9-letnią Sarę znaleziono wieczorem w niedzielę w jednym z gorzowskich mieszkań. Jak wynika z ostatnich doniesień, przebywała ona w mieszkaniu znajomego matki 24-letniego Mateusza K. Mężczyzna zadzwonił do mamy dziewczynki informując ją, że dziecko uciekło.Poszukiwaniem 9-latki zajął się jej 14-letni brat wraz ze swoimi kolegami. Chłopcy udali się do mieszkania Mateusza K., które znajdowało się przy ul. Małopolskiej. Okazało się, że drzwi do mieszkania były zamknięte, a zza nich wydobywały się stłumione dźwięki. Policjanci, którzy przybyli potem na miejsce musieli wezwać do pomocy w otwarciu drzwi straż pożarną. Po przeszukaniu mieszkania funkcjonariusze policji znaleźli 9-latkę związaną i zakneblowaną w wersalce.– Dziecko ledwo oddychało, na pewno nie przeżyłoby tak nocy. Dziewczynka została od razu przekazana załodze pogotowia i zabrana do szpitala w Gorzowie, gdzie od razu trafiła na stół operacyjne. Dziecko zostało prawdopodobnie zgwałcone – poinformował rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Marcin Maludy. Policjanci schwytali podejrzanego w tej sprawie mężczyznę późną nocą w okolicach ul. Śląskiej. Mateusza K. przewieziono do izby zatrzymań. Tam został też przesłuchany. Gorzowska prokuratura zajmie się 24-latkiem w poniedziałek po południu lub we wtorek rano.Matka 9-letniej Sary również została zatrzymana i przesłuchana przez policję.źródło: gorzowianin.com