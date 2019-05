To ma być "nowa jakość w polityce"? Ujawniono, że kandydat Wiosny ma zarzuty wyłudzenia 17 mln zł

Marcin W. jako prezes zarządu grupy producenckiej Friends Fruits został w grudniu 2018 r. zatrzymany przez CBA. • Fot. Facebook / Marcin Walasek

arcin W. jako prezes zarządu grupy producenckiej Friends Fruits został w grudniu 2018 r. zatrzymany przez CBA ws. podejrzenia wyłudzenia kilkunastu milionów złotych z ARiMR – ujawnił portal Onet. Obecnie Marcin W. jest... kandydatem Wiosny w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Portal potwierdził tożsamość mężczyzny w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie. Podejrzany nie chciał odnieść się do tych informacji. Zapowiadał, że spotka się z dziennikarzami i wyjaśni sprawę. Potem jednak zmienił zdanie. Nie chciał też rozmawiać telefonicznie. – Nie będę się przez telefon do tego odnosił. To jest jedna wielka nieprawda – powiedział, po czym się rozłączył.Chodzi o sprawę, w ramach której CBA zatrzymało 10 grudnia 2018 r. osiem osób ws. wyłudzenia około 17 mln zł. Pracownicy biura zatrzymali szefa grupy producenckiej Marcina W., wiceprezesa Jacka Ś, oraz sześcioro innych przedsiębiorców.Marcinowi W. i Jackowi Ś. prokurator przedstawił zarzuty wyłudzenia w okresie od września 2011 r. do września 2015 r. wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami związanymi z grupą, dofinansowania w kwocie 16,5 mln zł oraz usiłowania wyłudzenia ponad 5,5 mln zł.Miało to się odbywać na podstawie składania nierzetelnych dokumentów wykazujących fikcyjne wydatki grupy i nierzetelnych pisemnych oświadczeń dotyczących okoliczności o istotnym znaczeniu dla wnioskowanego dofinansowania. Takie informacje podawał wówczas Łukasz Łapczyński, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie.Mowa o kandydacie, który w kampanii wyborczej wbił się w społeczną świadomość ]spotem wyborczym disco polo. Wielu wyborców uznało klip za "obciachowy", gdyż Marcin W. głównie epatuje w nim swym bogactwem.źródło: Onet