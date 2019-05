Nie żyje Niki Lauda. Słynny austriacki kierowca zmarł w wieku 70 lat

Nie żyje Niki Lauda, trzykrotny mistrz świata w Formule 1. • Fot. Screen / YouTube / Graham Bensinger

rzykrotny mistrz świata Formuły 1 nie żyje. Słynny kierowca zmarł w wieku 70 lat. O śmierci Laudy poinformowała w oświadczeniu jego rodzina. Szczyt sportowej formy Laudy przypadł w latach 70. i 80.Sportowiec w ostatnich dniach z powodu kłopotów z nerkami przebywał w prywatnej klinice w Szwajcarii Niki Lauda zdobywał tytuł mistrza świata Formuły 1 w latach 1975, 1977 i 1984. W 1976 roku podczas Grand Prix Niemiec na torze Nürburgring Lauda miał groźny wypadek. Ferrari Austriaka stanęło w płomieniach, a on sam został uwięziony we wraku. Mimo że tuż po wypadku był przytomny, zapadł w śpiączkę, a ksiądz udzielił mu sakramentu namaszczenia chorych.Jako kierowca znany był z minimalizowania ryzyka, maksymalizowania wyników i dbania o własny interes ponad wszystko. Uważany był za jednego z najlepszych kierowców testowych w sporcie, który potrafił pracować długimi godzinami, by poprawić samochód.Po zakończeniu kariery w 1985 r. zaangażował się jako przedsiębiorca w swoje linie lotnicze Lauda Air. Zarządzał też zespołem Formuły 1 Jaguar Racing w latach 2001-2002. Pod koniec 2003 roku założył linię lotniczą Niki.źródło: Fox Sports