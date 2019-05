Śmiertelny wypadek w Tatrach. Pod Świnicą znaleziono ciało turysty

Ratownicy TOPR znaleźli ciało turysty na Świnicy. • Fot. Marek Podmokly / Agencja Gazeta

atownicy TOPR znaleźli ciało turysty pod północną ścianą Świnicy w Tatrach. Ofiara prawdopodobnie poślizgnęła się i spadła z wysokości.Ratownik dyżurny Andrzej Mikler poinformował, że ciało zostało przetransportowane na pokładzie śmigłowca do Zakopanego.Ze strony Tatrzańskiego Parku Narodowego dowiadujemy się, że powyżej górnej granicy lasu panują w dalszym ciągu warunki zimowe."Śnieg jest ciężki, mokry i przepadający, co utrudnia poruszanie się. Trzeba zachować szczególną ostrożność, ponieważ łatwo się na nim poślizgnąć. Wybierając się w wyższe partie Tatr, w dalszym ciągu wskazane jest posiadanie sprzętu zimowego (raki, czekan)" – informuje TPN.Ponadto przypomniano, że szlak turystyczny między Świnicą a Zawratem jest zamknięty do odwołania z powodu obrywu skalnego oraz zniszczenia dużego fragmentu szlaku.źródło: Onet.pl