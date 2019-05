"Nic mnie nie usprawiedliwia". Maryla Rodowicz przeprasza fanów za koszmarne wykonanie "Shallow"

Maryla Rodowicz przeprosiła swoich fanów za koszmarne wykonanie utworu "Shallow". • Fot. Screen / YouTube / TVP VOD

ilka dni temu internet obiegło polskie wykonanie wielkiego przeboju "Shallow". Przeróbek podejmowali się już najróżniejsi wokaliści na całym świecie. Spróbowali także Maryla Rodowicz i Dawid Kwiatkowski, na potrzeby TVP. Z jakim skutkiem? Cóż, internauci wydali werdykt.Piosenka "Shallow" w wykonaniu Lady Gagi i Bradleya Coopera to utwór z filmu "Narodziny gwiazdy". Można posłuchać jej tutaj . Twórcami utworu są Mark Ronson i Andrew Wyatt, którzy zdobyli już za "Shallow" między innymi Złotego Globa za najlepszą piosenkę, nagrodę Grammy za najlepszą piosenkę do filmu kinowego/telewizyjnego i Oscara – za najlepszą oryginalną piosenkę filmową.Polską wersję, na potrzeby "Pytania na śniadanie" w TVP, wykonali Rodowicz i Kwiatkowski. A oto cały cover..Internautom wykonanie piosenki przez naszą gwiazdę najwyraźniej nie przypadło do gustu. Dali temu wyraz w komentarzach na profilu TVP VOD w serwisie YouTube. "Jaki kraj, taka Lady Gaga"; "proponuję wsiąść do pociągu byle jakiego i nie krzywdzić tej muzyki"; "Maryla zjedz Snickersa, bo zaczynasz gwiazdorzyć" – to tylko niektóre z opinii. Inne są w podobnym tonie.Wśród komentujących – na fanpage'u wokalistki – znalazł się także Michał Wiśniewski, który stwierdził krótko i dosadnie "Milczenie jest złotem".W końcu głowę popiołem posypała też sama wokalistka. – Prawda, to nie była moja tonacja. Ale to wyłącznie moja wina. Powinnam nalegać na wyższą tonację, ale zgodziłam się, bo Dawid tak chciał. Nic mnie nie usprawiedliwia. Powinnam być bardziej czujna i zrezygnować z projektu, który mi nie leżał – skomentowała Maryla Rodowicz w rozmowie z "Faktem"