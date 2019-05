Jak wygląda ogrodowe bocianie gniazdo? Sposób na urozmaicenie zabawy dla każdego dziecka

Bocianie gniazdo to jeden z rodzajów huśtawek ogrodowych. • Zrzut ekranu z YouTube.com / Lidl Polska

Bartosz Świderski

amiętacie te czasy, kiedy do zabawy wystarczyła przywiązana do drzewa opona? Niby nic, a zabawy i bujania było co nie miara. Teraz też można swojemu dziecku coś takiego skonstruować lub skorzystać z promocji i kupić w sklepie takie gotowe bocianie gniazdo.Czym jest bocianie gniazdo ? Oczywiście nie mowa tu o podeście na maszcie statku, który służy do wypatrywania innych jednostek na morzu. To nie jest także dosłownie gniazdo, które zbudował bocian. Tak nazywa się huśtawka ogrodowa dla dzieci, która zastąpiła kultową oponę na linie.Bocianie gniazdo składa się z metalowej, szerokiej obręczy, do której zamontowano siedzisko w formie mocnego brezentu lub linową pajęczynkę. Obręcz mocuje się do drzewa lub sufitu za pomocą dwóch linek, co gwarantuje większą stabilność podczas zabawy.Bocianie gniazdo to ciekawe rozwiązanie, które urozmaici dziecięce zabawy na dworze. Przy tak intensywnym wysypie wiosennych promocji w dyskontach, aż szkoda nie wykorzystać takiej okazji i sprezentować takie bocianie gniazdo swoim pociechom prezentu z okazji Dnia Dziecka.Jedną z bardziej opłacalnych huśtawek tego typu oferuje w swojej najnowszej ofercie jeden z dyskontów. Bocianie gniazdo w jego ofercie ma brezentowe siedzisko o średnicy 110 cm.