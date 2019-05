Będzie nowe referendum ws. Brexitu? Premier May się zgadza, ale stawia warunek

Theresa May zgadza się na przeprowadzenie referendum w sprawie Brexitu, ale pod jednym warunkiem. • Fot. Przemek Wierzchowski / Agencja Gazeta

remier Wielkiej Brytanii Theresa May oświadczyła deputowanym, że zgadza się na przeprowadzenie kolejnego referendum w sprawie brexitu. Jednak pod pewnym warunkiem – referendum zostanie dopisane do ustawy o wyjściu z Unii, którą deputowaniu muszą przyjąć.Pat trwa od miesięcy, właściwie odkąd Brytyjczycy w referendum wypowiedzieli się na temat tego, że chcą opuścić Unię Europejską . Pewnie mało kto z głosujących wziął pod uwagę, jak wiele problemów spadnie na mieszkańców Wysp. Co chwila pojawiają się jakieś propozycje "ostatniej szansy", które mają doprowadzić do rozwiązania sporu o to, na jakich zasadach Wielka Brytania ma opuścić UE.Brytyjskie media podały we wtorek wiadomość, że premier Theresa May zgadza się na przeprowadzenie kolejnego referendum w sprawie brexitu . Ale nie ot tak – ponowne głosowanie ma zostać pisane do ustawy o wyjściu z Unii. Ten zapis, jak i umowa wynegocjowana przez May z Unią musiałaby zostać przegłosowana w Izbie Gmin, zanim Brytyjczycy ruszą do urn.Premier May zależy na tym, by parlament wreszcie dał zielone światło wynegocjowanym przez nią w Brukseli ustaleniom w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii ze wspólnoty. Chodzi między innymi o gwarancje dotyczące praw pracowniczych, ochrony środowiska i irlandzkiego mechanizmu ochronnego oraz "kompromisu" celnego.źródło: BBC