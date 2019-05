Startuje drugi Festiwal Kultury Koktajlowej! Od 5 do 16 czerwca mistrzowskie koktajle w specjalnej cenie

Ruszuszyła rezerwacje na drugą edycję World Class Cocktail Festival (5-16.06). To największe w Polsce święto kultury koktajlowej, promujące krajową scenę barmańską. W tym roku organizator przewidział prawdziwą ucztę doświadczeń smakowych • Materiały prasowe

uszyła rezerwacja na drugą edycję World Class Cocktail Festival (5-16.06). To największe w Polsce święto kultury koktajlowej, promujące krajową scenę barmańską. W tym roku organizator przewidział prawdziwą ucztę doświadczeń smakowych i wizualnych. W ponad 100 najlepszych barach, w 15 miastach w całym kraju za jedyne 29 zł będzie można spróbować dwóch koktajli spod znaku World Class, światowego programu ustanawiającego trendy w sztuce koktajlowej.Ubiegłoroczny, premierowy World Class Cocktail Festival zanotował aż 8000 gości i był drugą co do wielkości imprezą tego typu po Londynie. Wydarzenie promuje odpowiedzialną i jakościową konsumpcję światowej klasy alkoholi w umiarkowanych ilościach. Biorą w nim udział wyłącznie najlepsze, starannie wyselekcjonowane koktajlbary w kraju. W nich można skosztować znanych na całym świecie koktajlowych klasyków, a także autorskich i popisowych kompozycji, przygotowywanych przez mistrzów sztuki barmańskiej.Festiwal odbędzie się w dniach 5-16 czerwca. Uczestniczące w nim lokale zapraszają do rezerwacji zestawu dwóch koktajli w promocyjnej cenie 29 zł (to w wielu przypadkach ponad 50% zniżki). Mechanizm festiwalu jest bardzo prosty. Rezerwacje dostępne są na www.CocktailFestival.pl . Zakupione vouchery można zamienić na koktajle w wybranej lokalizacji.World Class Cocktail Festival jest doskonałym pretekstem do spędzenia czasu ze znajomymi. – Zapraszamy wszystkich do odwiedzania koktajlbarów biorących udział w wydarzeniu. Wśród nich są znane i lubiane lokale, nowe miejsca, które powstały ostatnio na fali wyśmienicie rozwijającej się w Polsce sceny barmańskiej, a także bary, w których pracują uczestnicy konkursu World Class Poland z ostatnich 5 lat, czyli najlepsi barmani w kraju – mówi Marcin Kruk, Barman Roku World Class Poland 2018 i finalista globalnego konkursu World Class 2018 w Berlinie.Na gości festiwalu czekać będą mistrzowskie kompozycje koktajlowe, oparte na najwyższej jakości alkoholach, w tym wybrane zgodnie z najnowszymi światowymi trendami koktajle wiodące: BLT (Bulleit Lemon Tonic), Singleton Sour, Johnnie Walker Gold & Apple. – Naszym celem jest popularyzowanie w Polsce światowych trendów koktajlowych, a przede wszystkim świadomej konsumpcji, w której liczy się nie ilość, lecz jakość alkoholu i sposób jego podania. Stawiamy na klimatyczne miejsca, produkty premium i ultra-premium, świeże składniki oraz barmańskie rzemiosło najwyższej próby – wyjaśnia Maciej Żakowski, jeden z organizatorów festiwalu.Istotnym wątkiem festiwalu jest idea „zero waste”, czyli ograniczania niekorzystnego wpływu człowieka na środowisko naturalne. W przypadku działalności barów koncentruje się ona wokół wykorzystywania składników „od kwiatu do korzenia” oraz rezygnacji z plastikowych rurek i sztucznych ozdób koktajli. – We współpracy z firmą BAGSTAR przekażemy festiwalowym barom aż 85 tysięcy w pełni biodegradowalnych słomek ze skrobii kukurydzianej – dodaje Maciej Żakowski. Dodatkowo, festiwalowi towarzyszyć będzie szeroka kampania informacyjna, skierowana zarówno do barów, jak i konsumentów, nawołująca do zachowań proekologicznych.Wszystkie festiwalowe wyjścia będą recenzowane przez gości. W rezultacie powstanie ranking najwyżej ocenianych lokali World Class Cocktail Festival. Najlepszy koktajlbar zostanie wyróżniony 16 czerwca, podczas finału World Class Poland 2019, który już po raz piąty w historii wyłoni Barmana Roku i reprezentanta Polski w najważniejszym konkursie barmańskim na świecie.Festiwal jest przeznaczony wyłącznie dla osób powyżej 18 roku życia - weryfikacja przy odbiorze koktajli.5-16 czerwcaod 15 maja na www.CocktailFestival.plWarszawa, Wrocław, Łódź, Kraków, Silesia, Lublin, Szczecin, Trójmiasto, Poznań