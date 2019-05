Selena Gomez powiadomiła o ślubie z 68-letnim Billem Murrayem. Tak wyśmiała "aferę" z Cannes

Aktorzy wystąpili razem w nowym filmie Jima Jarmuscha. • Fot. Instagram/selenagomez

omez pojawiła się na tegorocznym festiwalu w Cannes i od razu zrobiło się o niej głośno. Kontrowersje wywołały wśród internautów zdjęcia z czerwonego dywanu, na których widać, jak aktor Bill Murray "dobiera się" do 26-latki. Piosenkarka odniosła się do całej sytuacji w jednym z wpisów na Instagramie.Gomez i Murray wystąpili niedawno razem w czarnej komedii Jima Jarmuscha "The Dead Don’t Die", która była pokazywana podczas 72. Festiwalu Filmowego w Cannes . Na czerwonym dywanie paparazzi uchwycili, jak 68-letni aktor w niestosowny sposób zbliżył się do swojej młodszej koleżanki z planu. Zdjęcia zrobione podczas festiwalu przedstawiają m.in. aktora szepczącego coś na ucho piosenkarce.Gomez mogła natychmiastowo rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące jej relacji z Murrayem, jednak postanowiła zażartować ze swoich fanów informując ich, że bierze z aktorem ślub."To mój pierwszy raz w Cannes! Jestem zaszczycona mogąc być częścią tego filmu wspólnie z Jimem i resztą obsady. Swoją drogą, Bill Murray i ja bierzemy ślub” – napisała na swoim Instagramie.Internauci poczuli się zakłopotani postem popowej artystki. Jedni uważają informację o jej ślubie za zwykły żart, drudzy zaś zastanawiają się, czy to nie jest przypadkiem prawda."Czemu te popularne piosenkarki marnują swoje życie. Możecie mieć przecież o wiele lepszych mężczyzn, przecież każdy facet na ziemi chce was poślubić. On jest za stary. Nie chcę, żeby to była prawda" – napisał jeden z obserwatorów Seleny. "Mam nadzieję, że bierzecie ślub w filmie, a nie w rzeczywistości" – czytamy wśród komentarzy.Całe zajście w Cannes Murray postanowił z kolei skomentować w wywiadzie z magazynem "Vanity Fair". Swoje zachowanie podczas festiwalu tłumaczył tym, że chciał jedynie uspokoić Gomez, która była na czerwonym dywanie zestresowana. – Bardzo ją lubię. Jest niezwykle bystra, miła i naturalna – powiedział aktor.