ZabierzDzieckoNaWybory. Dołącz do akcji z Dorotą Wellman, Joanną Przetakiewicz i głosuj z dziećmi!

ieważne jak nasze dzieci będą głosować, ważne żeby najpierw w ogóle się tego nauczyły. Dołącz do naszej wyjątkowej, apolitycznej akcji #ZabierzDzieckoNaWybory i niech młodzi się uczą.Wszystko zaczęło się od Michelle Obamy . A dokładnie od tego fragmentu jej bestsellerowej biografii "Becoming. Moja Historia":– Głosowanie było dla mnie nawykiem, zdrowym rytuałem odprawianym sumiennie i przy każdej okazji. Rodzice zabierali mnie na wybory, gdy byłam dzieckiem, a ja brałam Sashę i Malię z nadzieją, że dzięki temu zobaczą, jakie to ważne – napisała Michelle Obama.Dlatego wpadliśmy na pomysł akcji. Nauczmy nasze dzieci głosować, niech to wejdzie im nawyk, niech będzie fajnym rytuałem, zaraźmy innych Polaków tym pomysłem.To proste. Zadeklaruj w social mediach (możesz już teraz:) - obojętnie czy to Facebook, Instagram czy Twitter - że zabierasz swoje dziecko na wybory. Koniecznie dołącz hashtag, żebyśmy się potem policzyli i parę słów, dlaczego uczysz swoje dzieci głosowania. Możesz też dołączyć zdjęcie, filmik, możesz zrobić sobie/wam selfiaka, coś narysować:) Ważne: zachęcanie do głosowaniaciszy wyborczej.Udział w akcji zadeklarowali już między innymi Dorota Wellman, Joanna Przetakiewicz, Marcin Meller, Beata Tadla, Jarosław Kuźniar, Agnieszka Grochowska i wielu, wielu innych. Teraz czas na Ciebie.Przez cały weekend będziemy publikować Wasze posty i deklaracje udziału. Będzie nam bardzo miło Cię widzieć.Wrzuć zdjęcie, dołącz hashtag #ZabierzDzieckoNaWybory i do zobaczenia!