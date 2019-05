Wybory do europarlamentu już w niedzielę. Na kogo możesz głosować w okręgu gdańskim?

Kandydaci do europarlamentu w okręgu gdańskim. • Fot. Agencja Gazeta

redakcja naTemat

W

niedzielę 26 maja Polacy po raz czwarty wybiorą swoich przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego. W okręgu pomorskim nie zabraknie znanych wyborcom twarzy – o głosy wyborców będą walczyć m.in. Magdalena Adamowicz i Janusz Lewandowski z Koalicji Europejskiej czy Anna Fotyga z PiS. Przedstawiamy po trzech najważniejszych kandydatów ze wszystkich głównych komitetów wyborczych.

KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY

Okręg wyborczy numer 1 to tzw. okręg gdański. Obejmuje swoim zasięgiem powiaty: gdański, kwidzyński, malborski, nowodworski, starogardzki, sztumski, tczewski oraz miasta na prawach powiatu: Gdańsk i Sopot.Oto najważniejsi kandydaci z poszczególnych komitetów wyborczych (zgodnie z numeracją wylosowaną przez PKW):Doktor nauk ekonomicznych, ma też licencjat z fizyki teoretycznej. Zawodowo zajmuje się podatkami, jest też członkiem zarządu Wolności. Typowany na jednego z następców Janusza Korwin-Mikkego. W Toruniu prowadzi kancelarię podatkową.



2. Michał Urbaniak

Ukończył studia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe na Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni. Absolwent zarządzania projektami w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni.



Pracuje w branży IT, ale zajmuje się też polityką. Jest członkiem Sądu Koleżeńskiego Młodzieży Wszechpolskiej, ponadto pełni funkcję Prezesa Ruchu Narodowego na Pomorzu.



3. Sylwester Pruś

Absolwent Politechniki Gdańskiej z przeszłością samorządową. W latach 1994-1997 pełnił mandat radnego Gdańska, ale zrezygnował z mandatu z chwilą wyboru na wiceprezydenta Gdańska.



W 2006 r. ponownie uzyskał mandat radnego i sprawował funkcję wiceprzewodniczącego Rady Miasta Gdańska, w latach 2010-2014 był radnym Sejmiku Województwa Pomorskiego. W przeszłości był przez wiele lat związany z Platformą Obywatelską. W 2014 roku przeskoczył z PO do Kongresu Nowej Prawicy.

WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA

KOALICJA EUROPEJSKA

PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

LEWICA RAZEM

KUKIZ'15

Była szefowa gabinetu Roberta Biedronia w słupskim ratuszu. Jest ekspertką ds. zrównoważonego rozwoju i koordynatorka struktur Wiosny w Gdańsku – pomorska lista partii jest w dużej mierze jej projektem.Wypracowane przez nią rozwiązania nagrodzono w konkursie Ambasady Francji ECO-Miasto oraz nominowano do europejskiej nagrody Innovation in Politics. Pomysłodawczyni Samorządowej Sieci dla Równości, a także wykładów na stulecie praw kobiet w słupskich szkołach. Założycielka Fundacji Przestrzenie Dialogu z siedzibą w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku i jedna z fundatorów Zielonego Instytutu.Doktor nauk ekonomicznych wykładający m.in. na Uniwersytecie Gdańskim. Społecznik od wielu lat działający w radach dzielnic czy w Automobilklubie Morskim w Gdyni. Od lat współpracuje także z Robertem Biedroniem - był jego doradcą, kiedy Robert Biedroń był posłem.W czasach studenckich aktywny uczestnik pierwszej zwycięskiej prezydenckiej kampanii wyborczej Aleksandra Kwaśniewskiego.Doktor habilitowana, anglistka, wykładowca Akademii Pomorskiej w Słupsku i Politechniki Koszalińskiej. Członek Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego.Ekonomista i polityk, poseł na Sejm I, III i IV kadencji, minister przekształceń własnościowych. Największą wartością Lewandowskiego w tych wyborach może być jednak jego bardzo bogate doświadczenie europejskie.Lewandowski to poseł do Parlamentu Europejskiego VI, VII i VIII kadencji, a od 2010 do 2014 komisarz UE ds. budżetu i programowania finansowego. Od stycznia 2016 roku jest też jednym z doradców ekonomicznych PO.Żona tragicznie zmarłego prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Jest doktorem prawa i adiunktem w Katedrze Prawa Morskiego Uniwersytetu Gdańskiego. Wykłada prawo morskie, podstawy prawa dla ekonomistów i prawo ubezpieczeniowe. Będąc studentką tej uczelni Magdalena Adamowicz poznała swojego przyszłego męża, który pracował na UG jako asystent. Otrzymała również dyplom MBA.W politykę zaangażowała się mocniej po śmierci męża. To jej pierwszy start w wyborach.Polityk, samorządowiec, lekarz weterynarii, poseł na Sejm II kadencji, od 2014 do 2018 wicemarszałek województwa pomorskiego. Związany z Polskim Stronnictwem Ludowym.Związana z PiS polityk. Już w latach 80. Związana z „Solidarnością”, gdzie była bliskim współpracownikiem ówczesnego wiceprzewodniczącego związku Lecha Kaczyńskiego. W 2002 roku została zastępcą prezydenta miasta Gdańska, gdzie odpowiadała za politykę gospodarczą i fundusze europejskie. Zrezygnowała z funkcji w 2004 roku.W latach 2006–2007 minister spraw zagranicznych i przewodniczący Komitetu Integracji Europejskiej, w latach 2007–2008 szefowa Kancelarii Prezydenta RP, posłanka na Sejm VII kadencji. Ponadto poseł do Parlamentu Europejskiego VI i VIII kadencji.Karierę zawodową zaczynał jako dziennikarz, choć jeszcze za PRL działał w opozycji. Zaliczył epizod w TVP, pracował też w Polsacie. Jednocześnie działał politycznie. Działał m.in. w Zjednoczeniu Chrześcijańsko-Narodowym. W 1998 roku został rzecznikiem rządu Jerzego Buzka, a w 1999 roku Sejm wygrał go do KRRiT.W 2005 roku po raz pierwszy wystartował do Sejmu, w sumie był posłem V, VI, VII i VIII kadencji. W latach 2005–2007 i od 2015 sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.Działaczka społeczna i samorządowa, ekonomistka, absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, Wyższej Szkoły Gospodarowania Nieruchomościami oraz Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu.W latach 2014-2018 była radną sejmiku pomorskiego. Działała w Komisji Ochrony Środowiska oraz Komisji Rewizyjnej, była też radną Powiatu Gdańskiego oraz radną Rady Miasta Pruszcz Gdański.Liderka listy Lewicy Razem na Pomorzu. Sama o sobie mówi, że kiedyś była bardzo blisko Kościoła, obecnie jest wobec niego bardzo krytyczna. Podała arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia do prokuratury po obejrzeniu głośnego filmu braci Sekielskich.Ukończył psychologię oraz filozofię na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, w 2012 roku przeniósł się do Gdyni. Podyplomowo studiował psychologię transportu na Uniwersytecie Gdańskim i jednocześnie pracował w korporacji międzynarodowej w Gdańsku.W 2018 roku bez powodzenia startował w wyborach samorządowych.Absolwentka Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG-GUM w Gdańsku. Pracuje w branży biotechnologicznej, jest członkiem Ruchu Sprawiedliwości Społecznej. Współtworzyła lokalną grupę Amnesty International, organizowała też Maratony Pisania Listów ws. osób nękanych i więzionych ze względu na przekonania polityczne.Od 2016 r. współpracuje ze Stowarzyszeniem Lepszy Gdańsk, aktywistka Trójmiejskiej Akcji Kobiecej.Urodzony w Gdańsku poseł Kukiz’15. W przeszłości pracował zarobkowo w USA, był też kierownikiem drużyny piłkarskiej Orzeł Trąbki Wielkie, a później został prezesem tego klubu.W biznesie szło mu nieźle – w 2007 roku objął stanowisko prezesa zarządu remontowej stoczni rzecznej w Elblągu, a później był jego współwłaścicielem. Zajął się również przewozami towarowymi drogą wodną pomiędzy Kaliningradem a Elblągiem – eksportem materiałów budowlanych i importem węgla z Rosji. Gorzej było w polityce, dwukrotnie nie dostał się do rady gminy Trąbki Wielkie. Cel osiągnął dopiero w Kukiz’15 i dostał się do Sejmu.Absolwentka Policealnego Studium Finansów i Rachunkowości w Poznaniu. Absolwentka administracji na Uniwersytecie Gdańskim. Jest działaczką Kukiz’15 w regionie i jednocześnie członkiem rady programowej TVP Gdańsk.W 2018 roku chciała zdobyć mandat radnej sejmiku w Pomorskiem, ale bezskutecznie.Prezes Fundacji Powiślańskiej, która ma za cel rozwój obszarów wiejskich i powiatów kwidzyńskiego oraz sztumskiego. Ma przeszłość samorządową – w latach 2010-2014 był radnym w gminie Ryjewo. W 2018 roku bezskutecznie ubiegał się o mandat radnego Sejmiku Województwa Pomorskiego.