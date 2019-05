Wybory do europarlamentu już w niedzielę. Na kogo możesz głosować w okręgu bydgoskim?

Kandydaci do europarlamentu w okręgu bydgoskim. • Fot. Agencja Gazeta

redakcja naTemat

W

niedzielę 26 maja Polacy po raz czwarty wybiorą swoich przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego. W okręgu bydgoskim nie zabraknie znanych wyborcom twarzy – o głosy wyborców będą walczyć m.in. Radosław Sikorski i Janusz Zemke z Koalicji Europejskiej czy Kosma Złotowski z PiS. Przedstawiamy po trzech najważniejszych kandydatów ze wszystkich głównych komitetów wyborczych.

Okręg wyborczy numer 2 to okręg obejmujący miasto Bydgoszcz i województwo kujawsko-pomorskie. Obejmuje swoim zasięgiem powiaty: bydgoski, inowrocławski, mogileński, nakielski, sępoleński, świecki, tucholski, żniński oraz miasto na prawach powiatu: Bydgoszcz.



Oto najważniejsi kandydaci z poszczególnych komitetów wyborczych (zgodnie z numeracją wylosowaną przez PKW):

KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY

WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA

KOALICJA EUROPEJSKA

PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

LEWICA RAZEM

KUKIZ'15

Lider struktur Federacji dla Rzeczypospolitej. Ma 34 lata, jest znanym w Bydgoszczy popularyzator historii i autor książek o tej tematyce. W zeszłym roku startował w wyborach samorządowych z listy Kukiz’15.W 2006 roku też starał się o mandat – ale wtedy jeszcze przy pomocy Platformy Obywatelskiej.Drugi kandydat na liście Konfederacji w tym okręgu. Prowadzi kancelarię prawno-mediacyjną, ale jest również przedsiębiorcą. Zajmuje się dystrybucją gazu, budowlanką, nieruchomościami i motoryzacją.Ponadto jest zaangażowany politycznie. Jest felietonistą skrajnie prawicowych portali, w 2015 roku startował do Sejmu z listy Zbigniewa Stonogi. Bez efektu.Szef struktur Ruchu Narodowego w województwie kujawsko-pomorskim. W zeszłym roku starał się o mandat radnego do sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego. Bez rezultatu.Znana polska działaczka, feministka. Z wykształcenia filolog klasyczny. W latach 80. Działała w "Solidarności". Przewodnicząca Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, współzałożycielka Stowarzyszenia na rzecz Państwa Neutralnego Światopoglądowo Neutrum. W latach 2011-2015 posłanka i wicemarszałek Sejmu VII kadencji. Startowała na liście Ruchu Palikota, choć miała wystartować z list SLD.Wiceprezes Wiosny. Prawnik, politolog, doktor nauk społecznych. Prezes think-tanku Roberta Biedronia – Instytutu Myśli Demokratycznej oraz szef sztabu nowo powstającego ruchu politycznego.Od lat blisko Biedronia – był dyrektorem strategicznym kampanii Biedronia do Sejmu w 2011 roku i w 2014 roku na prezydenta Słupska. Od 22 lat zaangażowany w walkę o prawa człowieka, prawa kobiet i prawa zwierząt.Trójka na liście Wiosny w województwie kujawsko-pomorskim. Specjalistka organizacji i zarządzania w tematyce zdrowotnej.Kandydat, którego nikomu nie trzeba przedstawiać. Były minister obrony narodowej, minister spraw zagranicznych, marszałek Sejmu. Przez wiele lat wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej, mąż znanej dziennikarki Anne Applebaum.Ukończył studia w Wielkiej Brytanii na Oksfordzie. Jeszcze w latach 80. pracował jako dziennikarz dla brytyjskich mediów. Był też korespondentem z pogrążonego w wojnie Afganistanu.Wieloletni polityk – poseł na Sejm kontraktowy, a następnie I, II, III, IV, V i VI kadencji, w okresie 2001–2005 sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej. Ma duże doświadczenie w Brukseli – od 2009 jest posłem do Parlamentu Europejskiego VII i VIII kadencji.Związana z PSL wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego. Pracowała jako kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie, była też radną sejmiku województwa i członkiem zarządu województwa.Dziennikarz, polityk, samorządowiec. Były prezydent Bydgoszczy, senator VI kadencji, poseł na Sejm III i VII kadencji, deputowany do Parlamentu Europejskiego VIII kadencji. Od zawsze w formacjach bliskich Jarosławowi Kaczyńskiemu.Od 1990 do 1999 należał do Porozumienia Centrum. Po krótkich epizdoach w Porozumieniu Polskich Chrześcijańskich Demokratów i Stronnictwie Konserwatywno-Ludowe – Ruchu Nowej Polski dołączył w 2002 roku do PiS.Lekarz radiolog, brydżysta, a od wielu lat przede wszystkim poseł – nieprzerwanie od 2005 roku. W przeszłości był działaczem Chrześcijańskiej Demokracji – Stronnictwa Pracy i Akcji Wyborczej Solidarność, ale w 2003 przystąpił do Prawa i Sprawiedliwości, gdzie jest do dziś.Jest mistrzem międzynarodowym w brydżu sportowym. W 2012 trafił do zarządu Polskiego Związku Brydża Sportowego, a w 2016 został wiceprezesem zarządu.Absolwent ATK w Warszawie, UMK w Toruniu oraz studiów doktoranckich na UKSW w Warszawie, nauczyciel akademicki. Autor wielu publikacji naukowych oraz popularno-naukowych. Pomysłodawca Chrześcijańskich Dni Społecznych w Toruniu.Działa też politycznie. Jest radnym w sejmiku kujawsko-pomorskiego, należy do klubu radnych PiS. Działa w Komisji Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa oraz Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia, gdzie pełni funkcję wiceprzewodniczącego.Członek zarządu krajowego Partii Razem. W referendum, w którym Razem zadecydowało o formule startu wyborczego, opowiadała się za budową koalicyjnej listy lewicy.Z wykształcenia filolog polski, ukończyła UMK w Toruniu, w ostatnich latach pracowała w administracji samorządowej.Członek zarządu okręgu bydgoskiego Razem, współorganizator czarnych protestów i zwolennik legalizacji aborcji. Aktywista na rzecz mniejszości – chce wspierać zwłaszcza osoby LGBT.W 2018 roku nie zdobył mandatu w wyborach samorządowych do sejmiku województwa.Prawniczka i prezes fundacji "Nie Tylko Matka Polka”. Działa w Manifie Toruńskiej oraz Ogólnopolskim Strajku Kobiet. Zakładała Toruńską Inicjatywę Lokatorską – w swojej pracy działa właśnie na rzecz poszanowania praw lokatorskich.W 2018 roku starała się o mandat radnej z Komitetu Wyborczego Wyborców My Toruń. Bez skutku.Logistyk i absolwent Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, a ponadto żołnierz zawodowy. Angażował się w Ruch Obywatelski na rzecz JOW.W 2014 bez powodzenia ubiegał się o mandat radnego Brodnicy, ale już rok później trafił do Sejmu dzięki Kukiz’15. Został też sekretarzem klubu parlamentarnego Kukiz’15.Rocznik 1990. Związana z Kukiz’15 w swojej krótkiej karierze politycznej. W 2018 roku bez powodzenia starała się o mandat radnej w Bydgoszczy.Studiował na Wydziale Biologii i Nauki o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, obecnie pracuje w Biurze Obrotu Nieruchomościami.Politycznie działa w stowarzyszeniu Republikanie oraz w Kukiz’15. Ma za sobą już dwa nieudane wyborcze starty – w wyborach samorządowych 2018 na radnego sejmiku oraz w 2015 roku do parlamentu.