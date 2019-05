Sześcioro dzieci rannych na szkolnej wycieczce. Przewróciła się bryczka

D





o poważnego wypadku doszło w Małopolsce we wsi Nowa Góra. Konny wóz, którym jechały dzieci uczestniczące w wycieczce szkolnej, przewrócił się. Sześcioro dzieci zostało rannych.Zdarzenie miało miejsce dzisiaj w okolicach południa podczas szkolnej wycieczki. Około 16 dzieci z Jaworzna (w wieku od 9 do 10 lat) jechało drabiniastym wozem konnym, który był odsłonięty.Koń, do którego zaprzężony był wóz, w pewnym momencie spłoszył się i szarpnął zaprzęgiem. W wyniku tego wóz przewrócił się na bok.Na szczęśnie obrażenia rannych dzieci nie zagrażają ich życiu. Poszkodowanych uczniów przewieziono do pobliskich szpitali w Krakowie, Jaworznie i Sosnowcu.Na chwilę obecną wiadomo, że woźnica był w momencie zdarzenia trzeźwy. Policja wyjaśnia obecnie okoliczności wypadku.Dziennikarz Radia Kraków Kamil Wszołek poinformował na Twitterze, że w akcji ratowniczej wzięły udział trzy zespoły ratownictwa medycznego oraz śmigłowiec LPR.źródło: RMF 24