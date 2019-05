Wybory do europarlamentu już w niedzielę. Na kogo możesz głosować na Podkarpaciu?

Kandydaci w wyborach do Parlamentu Europejskiego na Podkarpaciu. • Fot. Agencja Gazeta

Redakcja naTemat

W

niedzielę 26 maja Polacy po raz czwarty wybiorą swoich przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego. Na Podkarpaciu, często określanym mianem "bastionu PiS", startują tak "oryginalni" kandydaci, jak choćby Grzegorz Braun z Konfederacji.

Okręg nr 9 to okręg podkarpacki. Swoim zasięgiem obejmuje całe województwo podkarpackie. To powiaty dębicki, leżajski , łańcucki, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, strzyżowski oraz miasto na prawach powiatu – Rzeszów.



Oto najważniejsi kandydaci z poszczególnych komitetów wyborczych (zgodnie z numeracją wylosowaną przez PKW):

KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY

WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA

KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI

PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

LEWICA RAZEM

KUKIZ'15

Jego tubalne "Szczęść Boże!" oraz radykalnie prawicowe poglądy zna już chyba każdy Polak. Grzegorz Braun był jednym z kandydatów na prezydenta Gdańska po tragicznej śmierci Pawła Adamowicza. Przegrał jednak z Aleksandrą Dulkiewicz.Przedsiębiorca z Kolbuszowej Górnej. W przeszłości był wiceprezesem Młodzieży Wszechpolskiej na Podkarpaciu. Jest pełnomocnikiem Ruchu Narodowego w tym regionie.To jeden z najmłodszych kandydatów do Europarlamentu. Bańka urodził się bowiem w 1997 roku. Jest studentem prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. Pełni również funkcję prezesa regionu podkarpackiego Partii Wolność.Skiba była szefową podkarpackiej Nowoczesnej, a w listopadzie 2018 roku przeszła do Teraz!. W ugrupowaniu Ryszarda Petru pełni funkcję sekretarza generalnego. Skiba to także przewodnicząca Rzeszowskiej Rady Kobiet i Rady Osiedla Pułaskiego. Od wielu lat jest dyrektorem przychodni stomatologicznej "Periocentrum" w Rzeszowie.Publicysta i komentator polityczny. Autor monografii i artykułów naukowych o tematyce polityczno społecznej i medioznawczej, jak np. "Unia Wolności na polskiej scenie politycznej" czy "Prezydenci III RP: meandry władzy".Oleksak jest radnym Rady Miejskiej w Nisku, gdzie m. in. pełnił funkcje przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady oraz członka zarządu. Współzałożyciel stowarzyszenia Bezpieczny Powiat Nisko, wspierającego ofiary wypadków drogowych i przemocy domowej.Jedynka na liście KE na Podkarpaciu to wieloletni europarlamentarzysta. Siekierski dostał się do Parlamentu Europejskiego z ramienia PSL-u w 2004 r. Pełni funkcję Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jest także organizatorem i prezesem Instytutu Politycznego im. Macieja Rataja.Posłanka Platformy Obywatelskiej niedawno padła ofiarą niewybrednego komentarza Beaty Mazurek, która przyrównała ją do stereotypowej blondynki z paździerzowych dowcipów. W Sejmie jest zastępcą przewodniczącego Komisji Finansów Publicznych oraz członkinią Komisji Gospodarki i Rozwoju.Kandydat Koalicji Europejskiej w wyborach do Europarlamentu od sześciu lat jest zastępcą prezydenta Rzeszowa, odpowiada m.in. za infrastrukturę i inwestycje miejskie.Porębę pamiętamy przede wszystkim z okresów przedwyborczych. Członek PiS już dwukrotnie zostawał szefem sztabu wyborczego partii Jarosława Kaczyńskiego. Po raz pierwszy stało sie tak przed wyborami parlamentarnymi w 2011 r. Za to w ubiegłym roku,na pokładzie jednego autobusu z Mateuszem Morawieckim, odwiedzał różne regiony Polski, namawiając do popierania PiS w wyborach samorządowych.Poseł Prawa i Sprawiedliwości. Pracował w Studium Nauczycielskim w Jaśle, następnie w Zespole Szkół Ekonomicznych w Jaśle, a także w Urzędzie Wojewódzkim w Krośnie, firmie Suret sp z o.o. w Dębicy i Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie.Leniart jest dyrektorem oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie, od 2015r. pełni także funkcję wojewody podkarpackiego. Była żoną historyka i majora ABW, Zbigniewa Nawrockiego.Jest psychologiem w Stowarzyszeniu Wspierania Zasobów Ludzkich "Nowy Horyzont" w Rzeszowie, które wspiera ofiary przestępstw. Była wiceprzewodniczącą zarządu regionu małopolskiego Partii Kobiet.Członek Partii Razem. Członek zarządu okręgu podkarpackiego partii Adriana Zandberga.Aktywistka i działaczka społeczna. Członkini Rzeszowskiej Rady Kobiet.Wiceprezes Zarządu Fundacji Będziem Polakami, ur. w 1989 r. Urodziła się i mieszka w Rzeszowie. Obecnie pracuje w biurze poselskim Macieja Masłowskiego.Masłowski jest posłem stowarzyszenia Kukiz'15, a także krewnym Pawła Kukiza. W 2015 został koordynatorem organizowanego przez muzyka ruchu w województwie podkarpackim. Ukończył informatykę i ekonometrię w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.