Wybory do europarlamentu już w niedzielę. Na kogo możesz głosować w okręgu warmińsko-mazurskim i na Podlasiu?

niedzielę 26 maja Polacy po raz czwarty wybiorą swoich przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego. W okręgu składającym się z województw warmińsko-mazurskiego i podlaskiego nie zabraknie znanych wyborcom twarzy – o głosy wyborców będą walczyć m.in. Tomasz Frankowski z Koalicji Europejskiej czy Karol Karski z PiS. Przedstawiamy po trzech najważniejszych kandydatów ze wszystkich głównych komitetów wyborczych.

Okręg wyborczy numer 3 to okręg w województwach warmińsko-mazurskim oraz podlaskim. Okręgowa Komisja Wyborcza w Olsztynie obejmuje powiaty ełcki, giżycki, gołdapski, kętrzyński, mrągowski, nidzicki, olecki, olsztyński, piski, szczycieński, węgorzewski oraz miasto na prawach powiatu: Olsztyn. Do tego dochodzą cztery Rejonowe Komisje Wyborcze w Białymstoku, Suwałkach, Łomży i Elblągu.



Oto najważniejsi kandydaci z poszczególnych komitetów wyborczych (zgodnie z numeracją wylosowaną przez PKW):

KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY

WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA

KOALICJA EUROPEJSKA

PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

LEWICA RAZEM

KUKIZ'15

Od zawsze związany ze skrajną prawicą. W przeszłości był prezesem Młodzieży Wszechpolskiej, teraz jest prezesem Ruchu Narodowego. Jest też posłem obecnej kadencji Sejmu, do którego się dostał z list Kukiz’15.Miał duży udział przy tworzeniu Konfederacji – współzakładał ją w imieniu Ruchu Narodowego. W marcu 2019 roku przystąpił do koła poselskiego Konfederacji.Członek zarządu Ruchu Narodowego. Poza tym przedsiębiorca, prezes olsztyńskiego Towarzystwa Miłośników Wołynia i Polesia, propagator strzelectwa sportowego.W 2018 roku starał się o mandat sejmiku wojewódzkiego. Startował z list Ruchu Narodowego – bezskutecznie.Rocznik 1990, ale już z doświadczeniem w polityce. W latach 2014-2018 była radną w Giżycku. W 2018 nie uzyskała reelekcji. Jest instruktorką BHP i sekretarzem okręgu olsztyńskiego partii Wolność.Prawniczka z wykształcenia, ale przede wszystkim działaczka społeczna. Monika Falej to członkini Rady Programowej Kongresu Kobiet, przewodnicząca Rady Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna, Wice przewodnicząca Olsztyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.Ponadto jest dyrektorem Olsztyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych. Jest też osobą z niepełnosprawnością ruchową i dlatego działa na rzecz tego środowiska. Jak przyznaje, zna Roberta Biedronia od czasów studiów.Rolnik, przedsiębiorca, ale i dwukrotny radny województwa podlaskiego. Był też uczestnikiem misji OBWE w Kosowie i na Ukrainie. W 2018 roku bezskutecznie ubiegał się o mandat radnego Sejmiku Województwa Podlaskiego.Działaczka Wiosny, buduje struktury tej partii w Iławie. Znana jest też z powołania w tym mieście Rady Kobiet, która ma działać przy lokalnym samorządzie.W wyborach samorządowych w 2018 walczyła o mandat radnej Rady Miasta Iława, ale nie zdobyła mandatu.Tego kandydata fanom piłki nożnej nie trzeba przedstawiać. Czterokrotny król strzelców ekstraklasy, wielokrotny mistrz Polski z Wisłą Kraków, 22-krotny reprezentant Polski. Znany pod pseudonimem Franek, łowca bramek.Pierwszy raz zaangażował się w politykę w 2010 roku, kiedy w wyborach prezydenckich poparł Bronisława Komorowskiego – był w jego honorowym komitecie poparcia. Podobnie uczynił w 2015 roku. Jest członkiem Platformy Obywatelskiej.Wiceprezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, była podsekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa. Od 2015 roku posłanka. Trafiła do Sejmu jeszcze za poprzedniej kadencji, kiedy przejęła mandat po Zbigniewie Włodkowskim. W jesiennych wyborach 2015 uzyskała reelekcję.Należy do SLD. Pracował zawodowo w PZPR, był m.in. sekretarzem komitetu wojewódzkiego w Elblągu. W 1990 roku zakładał Socjaldemokrację RP. W 1999 roku przystąpił do SLD.Były wojewoda elbląski oraz senator V ( brał udział w pracach Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych) i VI kadencji. Od 2007 roku bezskutecznie kandydował w kolejnych wyborach.Pochodzi z Warszawy. Jest politykiem, prawnikiem, nauczycielem akademickim, profesorem uczelni. Poseł na Sejm RP V i VI kadencji, w 2007 sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, deputowany do Parlamentu Europejskiego VIII kadencji.Ma za sobą samorządową przeszłość – od 1994 roku działał w warszawskim samorządzie, od 2002 roku zasiadał w radzie Warszawy, w której był nawet przewodniczącym.Poseł na Sejm III, IV, V, VI, VII i VIII kadencji, a także senator V kadencji. W latach 2005–2006 minister rolnictwa i rozwoju wsi w rządzie Kazimierza Marcinkiewicza, w latach 2015–2018 minister rolnictwa i rozwoju wsi w rządach Beaty Szydło oraz Mateusza Morawieckiego. W zeszłym roku zastąpił go Jan Krzysztof Ardanowski.W przeszłości był również prezydentem Białegostoku – od 1995 do 1998 roku, jeszcze wcześniej zasiadał w miejskiej radzie. W latach 80. był w "Solidarności", zanim trafił do PiS był w Porozumieniu Centrum i Porozumieniu Polskich Chrześcijańskich Demokratów.Politolog i posłanka na Sejm V, VI, VII i VIII kadencji. Ma też doświadczenie europejskie – była delegatem do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.Już w latach 80. Działała w ruchach katolickich. Do PiS wstąpiła w 200 roku. Ostatnio zasiadała w komisji ds. Amber Gold.Aktywista miejski, działacz społeczny i samorządowiec. Studiował w Toruniu i Barcelonie. Od 2014 r. pracuje w Departamencie Współpracy Międzynarodowej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego.W 2015 roku został członkiem Partii Razem. Do 2018 roku był też członkiem zarządu okręgu olsztyńskiego Partii Razem. Obecnie członek Rady Krajowej Razem. W 2018 roku nie udało mu się zostać radnym sejmiku.Tworzyła stowarzyszenie Tęczowy Białystok. Działaczka Ogólnopolskiego Strajku Kobiet w Białymstoku. Działała przeciwko wycince drzew w Puszczy Białowieskiej.W 2018 r. Bez powodzenia kandydowała do Sejmiku Województwa Podlaskiego z ramienia Partii Razem.Absolwent socjologii, pracował jako nauczyciel. Obecnie m.in. prowadzi gospodarstwo rolne. Chce działać w europarlamencie na rzecz ułatwiania przemieszczania się ludzi między UE a Białorusią, docelowo do zniesienia wiz.Opowiada się też za 35-godzinnym tygodniem pracy i ochroną praw pracowniczych.Polityk, politolog, poseł na Sejm VIII kadencji. Zaczynał karierę polityczną w Bartoszycach, gdzie był radnym, a w 1992 roku najmłodszym w Polsce przewodniczącym rady miejskiej.W 2010 roku z listy PiS kandydował bez powodzenia do sejmiku warmińsko-mazowieckiego. W 2011 roku również z listy PiS nie dostał się do Sejmu. Później działał w KNP, ale po niepowodzeniu w wyborach na prezydenta Olsztyna odszedł. Do Sejmu dostał się jednak w 2015 roku dzięki Kukiz’15.Kandydatka Kukiz’15 z drugim miejscem na liście. W ostatnim czasie wypowiadała się m.in. o filmie braci Sekielskich „Tylko nie mów nikomu” – i zastanawiała się, dlaczego jego premiera miała miejsce akurat przed wyborami.Jest prezes stowarzyszenia Kukiz’15 na Podlasiu.Trzecie miejsce na liście Kukiz’15. W wyborach w 2018 roku z list Kukiz'15 startował w wyborach na prezydenta Elbląga. Bezskutecznie.