Wybory do europarlamentu już w niedzielę. Na kogo możesz głosować w okręgu małopolskim i świętokrzyskim?

Kandydaci w wyborach do Parlamentu Europejskiego w okręgu łączącym województwa małopolskie i świętokrzyskie. • Fot. Agencja Gazeta

Redakcja naTemat

W

niedzielę 26 maja Polacy po raz czwarty wybiorą swoich przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego. W okręgu łączącym województwa małopolskie i świętokrzyskie startuje m.in. była premier Beata Szydło czy Ryszard Legutko, który niedawno "zasłynął" wypowiedzią o molestowaniu 12-latków.

Okręg nr 10 to okręg łączący województwa małopolskie i świętokrzyskie. To powiaty chrzanowski, krakowski, miechowski, myślenicki, olkuski, oświęcimski, proszowicki, wadowicki, wielicki oraz miasta na prawach powiatu: Kraków, Kielce, Nowy Sącz.



Oto najważniejsi kandydaci z poszczególnych komitetów wyborczych (zgodnie z numeracją wylosowaną przez PKW):

KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY

WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA

KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI

PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

LEWICA RAZEM

KUKIZ'15

Konrad Berkowicz zmierza po mandat europosła, choć jest znany głównie z kontrowersji. To on niedawno przyłożył jarmułkę do głowy wiceminister z PiS. Dla wielu to nowy Janusz Korwin-Mikke, zresztą Berkowicza można chyba nazwać prawą ręką szefa Wolności. To właśnie młody polityk jest wiceprezesem tej partii.Lewicki to kolejny po Berkowiczu młody członek partii Wolność. W jej strukturach pełni funkcję wiceprezesa.Skarbnik Zarządu Głównego Ruchu Narodowego. Z wykształcenia Michał Wawer jest radcą prawnym.Gdula jest m.in. publicystą "Krytyki politycznej". Poza tym, jako doktor nauk społecznych, kandydat partii Roberta Biedronia był koordynatorem badania terenowego w jednym z miast powiatowych na Mazowszu. Raport z "Miastka" wg wielu socjologów uznany jest za pierwszą miarodajną diagnozę przyczyn zwycięstwa Prawa i Sprawiedliwości w wyborach parlamentarnych w 2015 r.Prezeska i założycielka Stowarzyszenia Stop Stereotypom, przeciwdziałającemu każdej formie dyskryminacji. Koordynatorka działań partii Inicjatywa Feministyczna w województwie świętokrzyskim. Jest również pełnomocniczką Kongresu Kobiet.Kandydat Wiosny w wyborach do Parlamentu Europejskiego jest z zawodu ekologiem.Europarlamentarzystka Platformy Obywatelskiej pełniła funkcję dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Przed wyborami do PE troje wolontariuszy Thun padło ofiarą ataku w Kielcach – za roznoszenie ulotek wylano na nich fekalia z okna.Jarubas to wiceprezes Polskiego Stronnictwa Ludowego. W 2015 r. był kandydatem tej partii w wyborach na prezydenta RP. W pierwszej turze głosowania zdobył 238 761 głosów, co stanowiło ledwie 1,6 proc. głosów ważnych. W październiku 2015 został członkiem Narodowej Rady Rozwoju powołanej przez prezydenta Andrzeja Dudę. W 2018 ponownie został wybrany na radnego województwa świętokrzyskiego.Andrzej Szejna jest szefem świętokrzyskiego SLD. Kandydat KE ma już za sobą doświadczenie w Parlamencie Europejskim, gdzie zasiadał w latach 2004-2009.Byłej premier i obecnej wicepremier ds. społecznych nikomu nie trzeba przedstawiać. Beata Szydło stała się jedną z twarzy nadużyć finansowych Prawa i Sprawiedliwości, zwłaszcza wtedy, gdy zapalczywie broniła wysokich nagród, które trafiły w ręce polityków rządowych.Były Minister Edukacji Narodowej, który na kanwie dokumentu braci Sekielskich "Tylko nie mów nikomu", "popisał się" obrzydliwą wypowiedzią na temat pedofilii. – Molestowanie 12-latków przez księży to nie pedofilia, powiedział Ryszard Legutko.Głośny kontrkandydat Rafała Trzaskowskiego w wyborach na prezydenta Warszawy. I główny przegrany tych wyborów zarazem. Pochodzi z Opola, gdzie ostatnio poparł kandydaturę Beaty Kempy z PiS w wyborach do Europarlamentu.Kandydat Lewicy Razem to wicestarosta powiatu olkuskiego oraz wiceprzewodniczący Unii Pracy.Członkini partii Razem prowadzi fundację "Da się" i zawodowo pomaga osobom bezrobotnym i wykluczonym społecznie. Prowadzi też własną działalność gospodarczą.Styczeń jest specjalistą od języków romańskich. Ukończył studia na kierunku Filologia Włoska na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Na tej samej uczelni odbył studia podyplomowe dla tłumaczy konferencyjnych.Lider stowarzyszenia Kukiz'15, znany ze swojej bezkompromisowości. Paweł Kukiz wszedł do parlamentu w wyborach w 2015 r. Od tamtej pory zdążył jednak stracić czołowych polityków swojej frakcji, jak np. Piotr Liroy Marzec czy Marek Jakubiak.Kubiczek do tej pory nie miał szczęścia w wyborach. W parlamentarnych z 2015 r. bez powodzenia kandydował do Sejmu z ramienia KWW Kukiz'15. Z tego samego komitetu bezskutecznie ubiegał się również o mandat radnego Sejmiku Województwa Małopolskiego w wyborach samorządowych w 2018 r.Zielińska weszła do Sejmu w 2015 r. z ramienia partii Kukiz'15. Obecnie jednak pełni funkcję funkcję wiceprezesa Unii Polityki Realnej.