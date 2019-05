Wybory do europarlamentu już w niedzielę. Na kogo możesz głosować w okręgu łódzkim?

Kandydaci do europarlamentu w okręgu łódzkim. • Fot. Agencja Gazeta

niedzielę 26 maja Polacy po raz czwarty wybiorą swoich przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego. W okręgu łódzkim nie zabraknie znanych wyborcom twarzy – o głosy wyborców będą walczyć m.in. Marek Belka i Paweł Bejda z Koalicji Europejskiej czy Witold Waszczykowski i Joanna Kopcińska z PiS. Przedstawiamy po trzech najważniejszych kandydatów ze wszystkich głównych komitetów wyborczych.

KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY

Okręg wyborczy numer 6 to okręg obejmujący województwo łódzkie. To powiaty brzeziński, kutnowski, łaski, łęczycki, łowicki, łódzki wschodni, pabianicki, poddębicki, zgierski oraz miasto na prawach powiatu: Łódź.Oto najważniejsi kandydaci z poszczególnych komitetów wyborczych (zgodnie z numeracją wylosowaną przez PKW):Szef KORWiN w regionie łódzkim. Urodzony w 1969 roku. Jest przedsiębiorcą, uważa, że Unia Europejska to największe zagrożenie dla Europy.



Sam Janusz Korwin-Mikke mówił o nim, że to człowiek "ideowo zaangażowany".



2. Rafał Gierowski

Pochodzi z Łodzi. Ma 28 lat, ukończył logistykę na Uniwersytecie Łódzkim. Zawodowo był związany z bankowością, handlem i transportem.



Jest zaangażowany politycznie. Piastuje stanowisko prezesa Ruchu Narodowego w łódzkiem, wchodzi w skład Rady Politycznej Ruchu Narodowego. W wyborach samorządowych 2018 bez powodzenia próbował się dostać do sejmiku województwa łódzkiego.



3. Tomasz Grabarczyk

Rzecznik prasowy partii KORWiN i jednocześnie szef okręgu łódzkiego. Ukończył politologię na Uniwersytecie Łódzkim.

WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA

KOALICJA EUROPEJSKA

PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

LEWICA RAZEM

KUKIZ'15

Ekonomistka, menedżerka, ekspertka w zakresie zarządzania zmianami oraz tworzenia i usprawniania procesów. Ukończyła studia podyplomowe Excecutive MBA na Akademii L. Koźmińskiego w WarszawieJednocześnie jest działaczką społeczną. Działa w obszarach ekologii, zrównoważonego rozwoju i demokratycznego państwa prawa.Przewodniczący grupy lokalnej Komitetu Obrony Demokracji w Sieradzu i Zduńskiej Woli. Wolontariusz fundacji „Dr Clown”. Współorganizator Łańcuchów Światła i Czarnych Protestów w Sieradzu i Zduńskiej Woli.Angażuje się w inicjatywy w obronie praw zwierząt i dotyczące ochrony środowiska. Członek Amnesty International i organizator Maratonu Pisania Listów w Sieradzu.Publicystka, aktywistka miejska oraz ekspertka samorządowa. Założyła ruch Tak dla Łodzi, jest członkinią Rady Programowej Kongresu Kobiet. Od 2011 roku działa też w Kongresie Ruchów Miejskich, przez kilka lat pisała dla "Gazety Wyborczej".W przeszłości należała do Partii Zieloni. Opuściła ją w 2018 roku, w 2019 roku dołączyła do Wiosny. Teraz jest kandydatką tej partii do europarlamentu.Jedna z największych gwiazd Koalicji Europejskiej. Ekonomista, profesor nauk ekonomicznych, nauczyciel akademickich, wreszcie były prezes NBP i premier. Był też ministrem sportu i ministrem finansów.Ma też doświadczenie europejskie. W latach 2004 – 2005 był Przewodniczącym Komitetu Integracji Europejskiej.Związany z PSL polityk. Z wykształcenia jest magistrem inżynierem mechanikiem, ale szybko zaangażował się politycznie.Już w 2002 roku został zastępcą burmistrza Łowicza, w 2006 i 2010 roku był wybierany na radnego powiatu łowickiego. W 2012 roku został wicewojewodą łódzkim a w 2014 roku uzyskał mandat radnego sejmiku łódzkiego. Rok później po raz pierwszy dostał się do Sejmu.Związana z Platformą Obywatelską posłanka na Sejm w latach 2005-2009, a także eurodeputowana VII kadencji. Ma za sobą też etap samorządowy – w 2014 roku, kiedy nie uzyskała ponownie mandatu do Parlamentu Europejskiego, ale zdobyła mandat radnej sejmiku łódzkiego.W 2018 roku utrzymała mandat radnej województwa na kolejną kadencję.Historyk, dyplomata, polityk. W latach 2005–2008 podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, w latach 2008–2010 zastępca szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. W 2011 roku został posłem na Sejm VII kadencji, a w 2015 roku na Sejm VIII kadencji.W tej kadencji był też ministrem spraw zagranicznych w rządzie Beaty Szydło oraz Mateusza Morawieckiego. Na początku stycznia 2018 roku został zdymisjonowany. Zaliczył też epizod jako ambasador Polski w Iranie.Z zawodu lekarka, w 2010 roku bez powodzenia kandydowała do rady miejskiej Łodzi z listy… PO. Mandat objęła w 2011 roku w miejsce Tomasza Sadzyńskiego. W 2013 roku została jednak wykluczona z PO.W 2014 roku bezskutecznie walczyła o posadę prezydenta Łodzi, ale została radną sejmiku, a już rok później dostała się do Sejmu, po czym wstąpiła do partii. W 2017 roku została rzecznikiem prasowym rządu Mateusza Morawieckiego i sekretarzem stanu w KPRM.Polityk, z wykształcenia lekarz anestezjolog, także nauczyciel akademicki. Od lat związana ze środowiskiem Radia Maryja, w 2001 roku została posłanką IV kadencji z ramienia LPR.W czerwcu 2004 została wybrana w okręgu łódzkim na deputowaną do Parlamentu Europejskiego. W 2006 roku odeszła z LPR. W 2009 roku nie dostała się do europarlamentu, tak samo do Sejmu w 2011 roku. Wróciła do Brukseli dopiero w 2016 roku, kiedy objęła mandat Janusza Wojciechowskiego.Poseł na Sejm II i III kadencji, były lider Polskiej Partii Socjalistycznej, znany z założonego przez siebie Ruchu Sprawiedliwości Społecznej. Brat Magdy Gessler. Opowiada się za zwalczaniem nierówności społecznych.Żonaty z Agatą Nosal-Ikonowicz, która także jest kandydatką do europarlamentu.Działaczka społeczna od prawie dekady, współautorka programu zdrowotnego Razem oraz dokumentów dotyczących praw pracowniczych.W wyborach samorządowych w 2018 r. ubiegała się o urząd radnej w Sejmiku Województwa Łódzkiego z ramienia Komitetu Wyborczego Partii Razem, nie uzyskując mandatu.Pracowała jako dziennikarka radiowa i prasowa, absolwentka studiów na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego oraz dziennikarstwa.Pomysłodawczyni miejskiego programu finansowania in vitro w Sieradzu, koordynatorka programu Dziewuchy Dziewuchom Sieradz.Studiował inżynierię środowiska oraz dziennikarstwo, ale nie ukończył obu tych kierunków. Mimo to pracował m.in. w TVN24 czy w Polskim Radiu.W 2015 roku wystartował do Sejmu z list Kukiz’15. W trakcie kampanii wyborczej pełnił funkcję sztabu medialnego tego ugrupowania.Przedsiębiorca, asystent społeczny Piotra Apela. Urodził się w Słupsku, ale mieszka w Łodzi.W wyborach samorządowych w kadencji 2018-2023 ubiegał się o mandat radnego w Łodzi z ramienia Komitetu Wyborczego Wyborców Kukiz'15 – bezskutecznie.Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, historyk. Prowadzi własną działalność gospodarczą.W wyborach samorządowych kadencji 2018-2023 ubiegał się o stanowisko Wójta Moszczenicy z własnego komitetu wyborczego. Nie uzyskał mandatu.