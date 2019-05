Wybory do europarlamentu już w niedzielę. Na kogo możesz głosować w okręgu śląskim?

Kandydaci w wyborach do Parlamentu Europejskiego z okręgu śląskiego. • Fot. Agencja Gazeta / screen z TVP Info

Redakcja naTemat

W

KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY

WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA

KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI

PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

LEWICA RAZEM

KUKIZ'15

niedzielę 26 maja Polacy po raz czwarty wybiorą swoich przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego. Jak będzie wyglądało starcie byłego premiera Jerzego Buzka z Jadwigą Wiśniewską z Prawa i Sprawiedliwości? Przekonamy się już za chwilę.Okręg nr 11 to okręg śląski. Swoim zasięgiem obejmuje całe województwo śląskie. To powiaty będziński, bieruńsko-lędziński, gliwicki, tarnogórski, zawierciański, bielski, cieszyński, mikołowski, pszczyński, raciborski, rybnicki, wodzisławski, żywiecki, częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski. To także miasta miasta na prawach powiatu: Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy, Zabrze, Częstochowa, Bielsko-Biała, Jastrzębie-Zdrój, Rybnik, Żory.Oto najważniejsi kandydaci z poszczególnych komitetów wyborczych (zgodnie z numeracją wylosowaną przez PKW):Przed wyborami do Parlamentu Europejskiego Jacek Wilk próbował zorganizować debatę w języku angielskim z innymi kontrkandydatami, jednak nikt, poza kandydatem Konfederacji, się na niej nie stawił. Wilk był posłem Kukiz'15 i z ramienia stowarzyszenia dostał się do Sejmu. Wystąpił jednak z klubu Kukiz'15 w lutym 2018 r.Członek Ruchu Narodowego. Jeden z narodowców, którzy w 2017 roku w Katowicach wieszali na szubienicach portrety europosłów PO. Sprzeciwiał się przyjmowaniu uchodźców.Wielokrotny mistrz świata w lataniu precyzyjnym. Od 2010 r. przez dwie kadencje był prezesem Aeroklubu Polskiego.Jest absolwentem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (politologia, zarządzanie i marketing) oraz University of Applied Sciences w fińskim Varkaus (zarządzanie i marketing), działacz Demokratycznej Unii Regionalistów Śląskich i Śląskich Pereł.Kandydatka Wiosny w wyborach do Europarlamentu pracowała jako specjalista, a następnie dyrektor ds. jakości, bezpieczeństwa technicznego oraz BHP w firmie Bombardier Transportation. Była też dyrektorką Biura Optymalizacji Procesów Produkcyjnych i TQM w firmie Kopex.Mając przed sobą 67-letniego Nehrebeckiego, ciężko uwierzyć, że kandydat partii Wiosna był pierwowzorem bajkowego Lolka z popularnej animacji. Jego ojciec, Władysław Nehrebecki, był autorem "Bolka i Lolka" i to na przykładzie syna stworzył kultową postać polskiej kinematografii. Nehrebecki junior również pracuje w branży filmowej.Były premier w rządzie AWS-UW. Wieloletni europoseł i wykładowca akademicki. W latach 2009-2012 Buzek pełnił funkcję przewodniczącego Parlamentu Europejskiego.Balt to znana postać w częstochowskich strukturach Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Z ramienia SLD w wyborach samorządowych w 2006 i w 2010 był wybierany na radnego Częstochowy, a od 2010 do 2011 pełnił funkcję przewodniczącego rady miasta. W 2016 r. został wiceprzewodniczącym SLD. Tym razem w skali całego kraju.Wieloletnia działaczka Platformy Obywatelskiej, posłanka tej partii w Sejmie VI, VII i VIII kadencji. Jest zastępcą przewodniczącego Komisji Gospodarki i Rozwoju oraz członkinią Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa.Europosłanka PiS, która przed potencjalną reelekcją do Parlamentu Europejskiego, przede wszystkim zostanie zapamiętana z przejęzyczenia w trakcie debaty wyborczej, która odbyła się na antenie Telewizji Polskiej. Wiśniewska, idąc zupełnie nie po linii swojej partii, powiedziała, że "Euro jest gwarantem rozwoju".Od 2015 r. sekretarz stanu w Ministerstwie Energii. Od 23 marca 2016 r. Tobiszowski pełni także w rządzie funkcję pełnomocnika ds. restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego.W kampanii wyborczej do Europarlamentu Kloc forsuje swoją "śląską piątkę", nawiązując do głośnego hasła swojej partii. Izabela Kloc zapowiada m.in. skoordynowanie programów europejskich z rządowym Programem dla Śląska.Jeden z założycieli partii Razem. Działacz na rzecz równości i demokracji.Członek Ruchu Sprawiedliwości Społecznej.W 2015 r. Saczek bezskutecznie walczył o mandat posła w wyborach parlamentarnych. Bez powodzenia kandydował też na prezydenta Częstochowy w wyborach samorządowych w 2018 r.Grzegorz Długi jest posłem stowarzyszenia Kukiz'15. Zasiada w Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych. W przeszłości pełnił funkcję konsula i konsula generalnego – radcy Ambasady RP w Chicago i Waszyngtonie.Wiceprzewodniczący Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa oraz członkiem Komisji do Spraw Kontroli Państwowej. W latach 2015–2017 reprezentował polski parlament w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy. Jest posłem stowarzyszenia Kukiz'15.Jerzy Jachnik z niepowodzeniem startował na prezydenta Bielska-Białej w wyborach samorządowych w 2018 r. Jest założycielem Stowarzyszenia Przeciw Bezprawiu, mającego pomagać osobom czującym się pokrzywdzonymi przez sędziów, prokuratorów lub urzędników.