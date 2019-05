Wybory do europarlamentu już w niedzielę. Na kogo możesz głosować w okręgu zachodniopomorskim i lubuskim?

Bartosz Arłukowicz i Joachim Brudziński to kandydaci w okręgu nr 13, czyli w woj. zachodniopomorskim i lubuskim • Fot. Agencja Gazeta

niedzielę 26 maja Polacy po raz czwarty wybiorą swoich przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego. W okręgu nr 13, który obejmuje województwa zachodniopomorskie i lubuskie, startuje m.in. szef MSWiA Joachim Brudziński. Zmierzy się np. z Bartoszem Arłukowiczem z Koalicji Europejskiej.Okręg wyborczy nr 13 obejmuje Gorzów Wielkopolski oraz 5 powiatów: gorzowski, międzyrzecki, słubicki, strzelecko–drezdenecki, sulęciński.W wyborach do PE w okręgu nr 13 startują następujący kandydaci (przedstawiamy czołowe trójki):Wiceprezes Ruchu Narodowego. Z wykształcenia prawnik.Przedsiębiorca z Koszalina.Aktywistka związana ze środowiskiem Grzegorza Brauna.Prezeska Stowarzyszenia BABA – organizacji pomagającej osobom pokrzywdzonym przemocą, wykluczonym społecznie, członkini Rady Programowej Kongresu Kobiet. Radna w Zielonej Górze.Przedsiębiorca. Przez wiele lat mieszkał w Australii.Dziennikarka, prezenterka, reżyserka. Wcześniej kandydowała do Sejmu z list Ruchu Palikota.Wiceprzewodniczący SLD i wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego. Eurodeputowanym jest od 2004 roku. Wcześniej był posłem na Sejm i ministrem transportu i gospodarki morskiej.Były minister zdrowia w rządach Donalda Tuska i Ewy Kopacz. Poseł na Sejm, przewodniczący sejmowej komisji zdrowia.Samorządowiec, od 2010 roku marszałek województwa lubuskiego.Szef MSWiA w rządzie Mateusza Morawieckiego, poseł na Sejm od 2005 roku. Jest wiceprezesem PiS.Były poseł, który w 2015 roku objął mandat eurodeputowanego (zwolniony po innym polityku). W 2014 bezskutecznie startował do Parlamentu Europejskiego.Minister rodziny, pracy i polityki społecznej w rządach Szydło i Morawieckiego. Posłanka na Sejm.Feministka, działaczka partii Razem. Zajmuje się m.in. samorządami, polityką społeczną, nauką.Członek partii Razem. Przedsiębiorca.Członkini partii Razem. Psycholożka, pracuje z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Założyła stowarzyszenie dla osób z trudnościami szkolnymi Duży Niebieski DomPrzedsiębiorca. Prowadzi firmę BioPiwo, specjalizującą się w sprzedaży piwa.Prezeska stowarzyszenia Libere, którego głównym celem jest upowszechnianie praw człowieka. Przedstawicielka stowarzyszenia Zachodniopomorskie Biuro Interwencji Społecznej. Aktywistka społeczna.Były działacz "Solidarności". Obecnie prowadzi gospodarstwo rolne - hodowlę pstrągów.