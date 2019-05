Wybory do europarlamentu już w niedzielę. Na kogo możesz głosować w okręgu dolnośląsko-opolskim?

Kandydaci w wyborach do Parlamentu Europejskiego w okręgu łączącym województwa dolnośląskie i opolskie. • Fot. Agencja Gazeta

Redakcja naTemat

W

niedzielę 26 maja Polacy po raz czwarty wybiorą swoich przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego. W okręgu łączącym województwa dolnośląskie i opolskie startuje m.in. partner Roberta Biedronia – Krzysztof Śmiszek, a także posłanki PiS Beata Kempa i Anna Zalewska.

Okręg nr 12 to okręg, który łączy województwa dolnośląskie i opolskie. To powiaty górowski, milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński, średzki, trzebnicki, wołowski, wrocławski, bolesławiecki, jaworski, jeleniogórski, kamiennogórski, lubański, lwówecki, zgorzelecki, złotoryjski, głogowski, legnicki, lubiński, polkowicki, brzeski, głubczycki, kędzierzyńsko-kozielski, kluczborski, krapkowicki, namysłowski, nyski, oleski, opolski, prudnicki, strzelecki, dzierżoniowski, kłodzki, świdnicki, wałbrzyski, ząbkowicki. To także miasta na prawach powiatu: Wrocław, Jelenia Góra, Legnica, Opole i Wałbrzych.



Oto najważniejsi kandydaci z poszczególnych komitetów wyborczych (zgodnie z numeracją wylosowaną przez PKW):

KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY

WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA

KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI

PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

LEWICA RAZEM

KUKIZ'15

W wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 zdobył mandat europosła. W styczniu 2015 współtworzył partię KORWiN (w październiku 2016 przemianowaną na Wolność). W sierpniu 2015 został powołany na jednego z wiceprezesów ugrupowania. Został także skarbnikiem partii (funkcję tę pełnił do 2017).Żurek jest członkiem Ruchu Narodowego. Swoje przekonania polityczne określa jako monarchistyczne i konserwatywne.Trójka na liście konfederacji jest młodą specjalistką od chorób wewnętrznych. Pracuje m.in. w Szpitalu Wojewódzkim w Opolu oraz Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu.Doktor nauk prawnych, a prywatnie partner lidera Wiosny – Roberta Biedronia. Pomysłodawca i współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego.Kandydatka Wiosny Roberta Biedronia pracowała w przeszłości we wrocławskim oddziale "Gazety Wyborczej". Działa w Stowarzyszeniu Dolnośląski Kongres Kobiet. Współorganizuje Dolnośląski Kongres Kobiet.Wiceprezydent Świdnicy, który dwa lata temu dokonał publicznego "coming-outu" na łamach magazynu "Replika". Z zawodu jest dziennikarzem, natomiast w przeszłości pracował w Ministerstwie Finansów, gdzie odpowiadał za współpracę z organizacjami międzynarodowymi.Znana działaczka społeczna, od lat związana z Polską Akcją Humanitarną. W trakcie kampanii Ochojska poinformowała o raku piersi, na który cierpi. Jest w trakcie chemioterapii. W przededniu wyborów trafiła do szpitala, zdementowała jednak, jakoby miało mieć to związek z chorobą nowotworową.Duda to wielokrotny senator Platformy Obywatelskiej, a wcześniej poseł z ramienia tej partii. W marcu 2016 został komisarzem, a w grudniu tego samego roku przewodniczącym wrocławskiej PO.Wdowa po polityku Sojuszu Lewicy Demokratycznej – Jerzym Szmajdzińskim, który zginął w katastrofie smoleńskiej. Również działaczka tej partii. W ostatnich wyborach samorządowych bezskutecznie startowała do sejmiku województwa mazowieckiego.Obecna Minister Edukacji Narodowej, której zarzuca się, że, po wywołaniu chaosu w szkolnictwie, "ucieka do Strasbourga". Strajk nauczycieli pokazał jej nieudolność na pozycji ministra. W internecie stała się obiektem beki, ponieważ w ramach "kary" banuje zasłużonych pedagogów w mediach społecznościowych.Posłanka PiS zapytana o znajomość języka angielskiego, stwierdziła, że zna go na "poziomie podstawowym bardzo dobrym". Jest ministrem-członkiem Rady Ministrów odpowiedzialnym za sprawy dotyczące pomocy humanitarnej.Eurodeputowany PiS, który wskoczył do Parlamentu Europejskiego po powołaniu Dawida Jackiewicza w skład rządu. Od 30 czerwca 2006 do 15 listopada 2007 pełnił funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej.Jedna z najbardziej rozpoznawalnych twarzy partii Razem. Jest współzałożycielką tego ugrupowania. W 2018 umieszczona została na opublikowanej przez magazyn "Forbes" europejskiej liście "Forbes 30 Under 30", zawierającej wpływowe osoby poniżej 30. roku życia, za udział w założeniu Razem oraz w organizacji tzw. czarnego protestu.Współautor programu zdrowotnego partii Razem. Współpracuje ze Stowarzyszeniem na rzecz Polityki Zdrowotnej Opartej na Nauce oraz z opolskim stowarzyszeniem Tony Zdrowia. Z wykształcenia jest farmaceutą.Członkini Unii Pracy. Pracuje na stanowisku kierownika działu administracyjno-gospodarczego w Szpitalu Specjalistycznym MSW w Jeleniej Górze.Była konsultantka Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w programie integracji społecznej dla województwa małopolskiego. Współtworzyła i została wiceprezesem zarządu spółdzielni socjalnej "Opoka". jest posłanką stowarzyszenia Kukiz'15.Lider stowarzyszenia Kukiz'15 w okręgu opolskim, także poseł tej partii. Członek Komisji Gospodarki i Rozwoju oraz Komisji Finansów Publicznych, wiceprzewodniczącym Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej oraz przewodniczącym Podkomisji stałej do spraw mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.Radna miasta Zgorzelec. W wyborach samorządowych w 2018 bez powodzenia kandydowała z listy Kukiz'15 na burmistrza tego miasta. Z zawodu jest prawniczką.