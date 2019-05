Atak nożownika w Poznaniu. 41-latek, który zabił na przystanku jest już w rękach policji

Ofiara nożownika z Poznania niestety zmarła w drodze do szpitala. / Zdjęcie jest ilustracją do tekstu • Fot. Mikołaj Kuras / Agencja Gazeta

sobotę wieczorem na jednym z przystanków autobusowych w Poznaniu rozegrał się dramat. W nieznanych na razie okolicznościach stojący tam mężczyzna zaatakował drugiego nożem. Obrażenia były tak rozległe, że ofiara zmarła w drodze do szpitala. 41-letni napastnik jest już w rękach policji.Do tragicznego zdarzenia doszło na przystanku autobusowym przy Alejach Solidarności – podaje "Głos Wielkopolski". Jeden ze stojących na nim mężczyzn zaatakował drugiego ostrym narzędziem, po czym uciekł.Na miejscu zjawiły się trzy karetki pogotowia i pięć radiowozów. Według relacji świadków ofiara była długo reanimowana na miejscu, po czym zabrano ją karetką do szpitala. Niestety mężczyzna zmarł – Jechałem na Polankę w tym czasie. Widziałem tu gościa bez koszulki i drugiego, który miał zostać popchnięty na barierkę i go tu reanimowali, gdzieś z pół godziny. Była tu karetka i policja. Nie wiem, czy ten facet bez koszulki był sprawcą czy nie. Dość długo go reanimowali i chyba go nie uratowali, bo namiot postawili – powiedział gazecie jeden ze świadków. Policja na razie nie udziela dodatkowych informacji. – Jedyne co mogę powiedzieć to to, że doszło w tym miejscu do poważnego zdarzenia o charakterze kryminalnym. Potwierdzam, że na przystanku MPK został zaatakowany mężczyzna ostrym narzędziem. Niestety, nie przeżył. Wiemy kto to jest – wyjaśniła Iwona Liszczyńska z biura prasowego wielkopolskiej policji.Przeszło trzy godziny po zdarzeniu funkcjonariusze zatrzymali 41-letniego napastnika. Sprawca ukrywał się w jednym z mieszkań na poznańskich Winogradach. Mężczyzna trafił do aresztu.źródło: " Głos Wielkopolski