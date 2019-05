Joanna Krupa pochwaliła się, że zostanie mamą. Opowiedziała też, jak poinformowała o tym męża

Joanna Krupa zdradziła w telewizji śniadaniowej, że spodziewa się swojego pierwszego dziecka. • Fot. Instagram/ Joanna Krupa

J

oanna Krupa w telewizji śniadaniowej zdradziła, że wraz z mężem Douglasem Nunesem spodziewają się pierwszego dziecka. Dodała też, że "zawsze chciała być matką i cieszy się, że czekała na właściwą osobę".Modelka Joanna Krupa choruję na Hashimoto , co zwykle utrudnia zajście w ciążę. Kiedy tylko Krupa dowiedziała się, że zostanie mamą, od razu wysłała wiadomość do swojego męża.– Jak serduszko bije, to jest coś niesamowitego! Zrobiłam dwa testy ciążowe i wysłałam mu zdjęcie. A potem wysłałam mu coś jeszcze. Coś na zupełnie inny temat i on to w ogóle na początku przegapił. Potem się dziwił, że czemu wysłałam mu zdjęcie. Mogłam powiedzieć mu w domu. Najwyraźniej nie jestem zbytnio romantyczna – opowiedziała w TVN Joanna Krupa.Dodała też, że "zawsze chciała być matką, tylko nie była gotowa". – Zawsze czułam w środku, że będę nią później. To przyjemne uczucie i już nie mogę się doczekać – przyznała Joanna Krupa. Dodała też, że cieszy się, że czekała na właściwą osobę".Krupa i Nunesem pobrali się w zeszłym roku. Ceremonia odbyła się w Krakowie.źródło: "Dzień dobry TVN"