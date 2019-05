Do której można głosować w wyborach do Parlamentu Europejskiego 2019?

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 – do której godziny można głosować? • Fot. Sławomir Kamiński / AG

redakcja naTemat

L

okale wyborcze otwarte są od godziny 7 rano. Polacy głosują w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Do której odbywa się głosowanie?Wybory do Parlamentu Europejskiego IX kadencji odbywają się w 28 państwach członkowskich Unii Europejskiej. Zostały one zaplanowane na okres od 23 do 26 maja 2019 r. W Polsce wybory odbywają się w niedzielę 26 maja.Tegoroczne głosowanie będzie dziewiątym od 1979 wyborem bezpośrednim do unijnego parlamentu. W ich wyniku zostanie wybranych 705 eurodeputowanych. Liczba europosłów będzie mniejsza o 46 osób, w porównaniu z poprzednią kadencją.Juz wiadomo, że w tegorocznych wyborach do PE zanotujemy rekordową frekwencję . Na podstawie danych z wszystkich komisji wyborczych o godzinie 17:00 karty wydano 9 672 416 osobom, co stanowi 32,51 proc. uprawnionych do głosowania. W poprzednich wyborach europejskich w 2014 roku frekwencja na 17:30 wyniosła 16,91 proc.