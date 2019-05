Sensacja we Francji. Le Pen wygrała z Macronem!

Partia Marine Le Pen wygrywa we Francji

jednoczenie Narodowe Marine Le Pen zdobyło 24 proc. głosów w wyborach do Parlamentu Europejskiego we Francji i wygrało z partią Emmanuela Macrona – pokazują wyniki exit polls.Na partię urzędującego prezydenta Francji, czyli En Marche!, głosowało 22,5 proc. wyborców. Już przedwyborcze sondaże zwiastowały niespodziankę i wieszczyły zwycięstwo ugrupowania Marine Le Pen. Zjednoczenie Narodowe miało poparcie na poziomie 25 proc.Kolejne partie sporo straciły do pierwszej dwójki. Zieloni znaleźli się na trzecim miejscu – głosowało na nich 13 proc. Francuzów. Republikanie zdobyli 8 proc., a Socjaliści tylko 6,5 proc.To już drugie z rzędu zwycięstwo Le Pen w wyborach do Parlamentu Europejskiego. W 2014 roku pokonała konserwatystów o 4 punkty procentowe.