Dzieje się w Niemczech! Zieloni tuż za plecami partii Merkel

Zaskakujące wyniki wyborów do PE w Niemczech. Zieloni znaleźli się tuż za placami partii kanclerz Angeli Merkel.

pory zawód czekał w niedzielny wieczór tych, którzy przekonywali, że także w Niemczech nastąpi renesans eurosceptycznej prawicy. Zamiast tego mamy do czynienia z "zieloną falą". Formacja Bündnis 90/Die Grünen zajęła bowiem drugie miejsce z poparciem ponad 20 proc.To historyczny wynik dla Zielonych, a jego znaczenie potęguje fakt, iż zwycięzcy chadecy z CDU/CSU zgromadzili - według sondaży exit poll - poparcie jedynie o ok. 7 pp. wyższe. Daleko za plecami Bündnis 90/Die Grünen znaleźli się socjaldemokraci z SPD. Ta słynna lewicowa formacja zgromadziła ok. 15 proc. głosów.Poza "pudłem" są euroscpetyczni populiści z AfD. Ugrupowanie to poparło ok. 10 proc. niemieckich wyborców. Według pierwszych sondażowych wyników wyborów do Parlamentu Europejskiego Niemczech , w podziale mandatów udział wezmą także lewicowcy z Die Linke oraz liberałowie z FDP. Obie partie miały zdobyć po ok. 5,5 proc. głosów.