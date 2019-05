Ta mapa mówi wszystko o Polsce 2019. Pokazali, kto głosował na PiS i KE

Podział Polski przy wyborach do Parlamentu Europejskiego 2019 • Fot. TVP

redakcja naTemat

olska podzielona niemal dokładnie na pół – to jeden z ważniejszych wniosków po wyborach do Parlamentu Europejskiego. Wizualizacja poparcia dla dwóch największych partii mówi wszystko.Prawo i Sprawiedliwość według sondażu exit poll dla TVN24 wykonanego przez Ipsos wygrało wybory do Parlamentu Europejskiego z poparciem 42,4 proc. Druga Koalicja Europejska została poparta przez 39,1 proc. wyborców. Wiosna Roberta Biedronia oraz Konfederacja zanotowały nieco ponad 6-procentowe poparcie. Cieszy także bardzo wysoka frekwencja – zagłosowało aż 43 proc. uprawnionych do głosowania. To w sumie prawie tylu wyborców, co w 2004 roku i 2009 roku razem wziętych.To, co może martwić, to podział kraju niemal dokładnie na dwa obozy. Wizualizacja pokazana na antenie TVP dowodzi, że wschód kraju głosował na PiS, a zachód na Koalicję Europejską. Nie brakuje głosów, że ta mapa idealnie pokazuje stan społeczeństwa, jeśli chodzi o sympatie polityczne.