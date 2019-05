Oni dali zwycięstwo PiS? Młodzi przy tych wyborach zachowali się tak, że ręce opadają...

Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego. Jak głosowali młodzi? • Fot. TVP

W





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

iększość została w domu, a jeśli już głosowali, to przede wszystkim na PiS. Oto, jak w wyborach do Parlamentu Europejskiego głosowali młodzi z przedziału wiekowego 18-29.Jak wynika z sondażu Ipsos, w grupie wyborców w wieku od 18 do 29 lat głos oddało zaledwie 27,6 proc. uprawnionych. To bardzo niska frekwencja, biorąc pod uwagę to, że w skali całego kraju zanotowano frekwencyjny rekord (najlepiej wypadli wyborcy z grupy 50-59 lat – frekwencja 53,9 proc.). Widać jak na dłoni, że najmłodsi wyborcy po prostu nie interesują się polityką i nie zamierzają korzystać z możliwości głosowania.Bardzo wymowne są też wyborcze preferencje głosujących młodych. Najczęściej wybierali PiS (28,4 proc.). Na drugim miejscu w najmłodszej grupie znalazła się Koalicja Europejska (27,3 proc.). Wysokie poparcie ma tu Konfederacja. Zagłosowało na nią 18,5 proc. młodych wyborców. Wybory do PE wygrał PiS z wynikiem 42,4 proc. Druga Koalicja Europejska została poparta przez 39,1 proc. wyborców. Wiosna Roberta Biedronia oraz Konfederacja zanotowały nieco ponad 6-procentowe poparcie.