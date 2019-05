Wymowne "gratulacje" Giertycha. Pokazał, kogo obwinia za sukces PiS

Roman Giertych o Robercie Biedroniu po wyborach do PE • Fot. Sławomir Kamiński / AG

oman Giertych w kampanii wyborczej często krytykował Wiosnę Roberta Biedronia. Po ogłoszeniu sondażowych wyników wyborów do PE napisał, kogo obarcza odpowiedzialnością za zwycięstwo PiS."Gratuluję Biedroniowi dozgonnej wdzięczności prezesa Kaczyńskiego" – napisał tuż po ogłoszeniu wstępnych wyników wyborów do PE mecenas Roman Giertych. Przypomnijmy, że wybory wygrało Prawo i Sprawiedliwość (42,4 proc.). Wiosna zdobyła 6 proc. poparcia, a Koalicja Europejska 39,1 proc.Wpis Giertycha nie pozostawia złudzeń. Mecenas zdaje się twierdzić, że gdyby nie osobny start Wiosny, Koalicja Europejska wygrałaby z PiS.Inni zwracają jednak uwagę na to, jaki wynik w 2014 roku zdobyły partie, które dziś wchodzą w skład Koalicji Europejskiej. Sumując rezultaty okazuje się, że w ciągu pięciu lat koalicjanci stracili 10 proc. poparcia.