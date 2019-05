Scheuring-Wielgus zaklina rzeczywistość. Mówi o "wielkim sukcesie" Wiosny i o tym, że PiS ma "najtrudniej"

Joanna Scheuring-Wielgus nie dostała się do parlamentu, Wiosna ledwo przekroczyła próg. Posłanka mówi o sukcesie Roberta Biedronia. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

P





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

osłanka Joanna Scheuring-Wielgus w wywiadzie dla Onetu twierdzi, że Wiosna Roberta Biedronia odniosła wielkie zwycięstwo i nie ma powodu, dla którego miałaby w przyszłości przystąpić do Koalicji Europejskiej.– Koalicja Europejska może zaklinać rzeczywistość, ale niestety nie odniosła sukcesu – powiedziała w wywiadzie dla portalu Onet Joanna Scheuring-Wielgus. To samo można jednak powiedzieć o wyniku Wiosny, z list której Scheuring-Wielgus ubiegała się o mandat europosła. Wynik polityk był tak słaby, że nawet jeśli Robert Biedroń zrezygnuje z mandatu, to i tak posłanka nie pojedzie do Brukseli.Zdaniem posłanki Biedroń odniósł wielki sukces. – Najtrudniej dziś ma PiS, bo musi skonsumować zwycięstwo – stwierdziła posłanka. Scheuring-Wielgus jest przekonana, że wysoki wynik PiS przy relatywnie dużej frekwencji stawia partię Jarosława Kaczyńskiego w zupełnie nowej rzeczywistości.Posłanka nie widzi powodu, by Wiosna miała przystępować do Koalicji Europejskiej czy jakiegoś innego tworu politycznego, bo jest trzecią siłą polityczną z którą należy się liczyć. Przypomnijmy – według danych z niemal 100 proc. komisji wyborczych ta trzecia siła ledwie o włos przekroczyła próg wyborczy i zdobyła najpewniej zaledwie trzy mandaty do Parlamentu Europejskiego źródło: Onet