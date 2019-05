Strzelanina w szkole w Brześciu Kujawskim. Były uczeń odpalił petardy i postrzelił sprzątaczkę

W szkole w Brześciu Kujawskim padły strzały. Zdjęcie ilustracyjne. • Fot. Piotr Skórnicki / Agencja Gazeta

W





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

szkole w Brześciu Kujawskim padły strzały. Jak podaje RMF FM, do budynku dostał się były uczeń, który miał przy sobie broń. Odpalił też dwie petardy. Woźna i jedna uczennica zostały poszkodowane.Do zdarzenia doszło w szkole w Brześciu Kujawskim. Danuta Woźnicka, dziennikarka Radia ZET ustaliła, że do budynku wtargnął 18-latek – były uczeń tej szkoły. Najpierw miał wrzucić do środka dwie petardy hukowe, a później podobno postrzelił sprzątaczkę z pistoletu.Woźna została ranna. Monika Chlebicz, rzeczniczka prasowa bydgoskiej policji, w rozmowie z RMF FM przekazała, że obrażenia nie są jednak charakterystyczne dla broni palnej, nie wiadomo więc jakiej dokładnie broi użył 18-latek. W wyniku wybuchu petardy ucierpiała też uczennica. Życiu obu poszkodowanych nic nie zagraża.Napastnika udało się obezwładnić i zatrzymać.źródło: RMF FM