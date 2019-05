To już oficjalne! PKW podała ostateczne wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego

Fot. naTemat.pl

aństwowa Komisja Wyborcza przedstawiła oficjalne wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego. W głosowaniu pewnie zwyciężyło Prawo i Sprawiedliwość. Tym razem dopisała frekwencja przy urnach wyborczych.Już wszystko jasne – PKW po godzinie 14:00 podała oficjalne wyniki wyborów do PE. Sondażowe dane wskazywały na pewne zwycięstwo PiS, a teraz wiadomo na pewno, że partia Jarosława Kaczyńskiego odnotowała kolejny wyborczy sukces.PKW poinformowała, że PiS w niedzielnych wyborach uzyskało 45,38 proc. głosów. Druga była KE z wynikiem 38,47 proc. Najniższe miejsce na podium zajęła Wiosna (6,06 proc.).Na kolejnych miejscach znalazły się: Konfederacja (4,55 proc.), Kukiz’15 (3,69 proc.), Lewica Razem (1,24 proc.), Polska Fair Play (0,54 proc.), Polexit (0,06 proc.), Jedność Narodu (0,02 proc.).A jak prezentuje się rozkład miejsc w PE? PKW podała, że PiS uzyskało 27 mandatów. Koalicja Europejska zdobyła ich 22, a Wiosna Roberta Biedronia 3. Pozostałe ugrupowania nie wprowadzą swoich kandydatów do PE.Frekwencja w wyborach była rekordowa. W głosowaniu wzięło udział 45,68 proc. uprawnionych do głosowania.