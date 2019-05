Zaskakująca liczba głosów nieważnych. PKW podała oficjalne dane także na ten temat

PKW ogłasza oficjalne wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego. Zaskakująco niska była liczba głosów nieważnych. • Fot. Dawid Żuchowicz / Agencja Gazeta

W

ybory do Parlamentu Europejskiego przejdą do historii z kilku powodów. Nie tylko dlatego, że po raz pierwszy wygrało je Prawo i Sprawiedliwość. Nie tylko z powodu rekordowej frekwencji. Jest jeszcze jedna istotna liczba, którą przekazała PKW, podając oficjalne wyniki.PKW ustaliła wyniki głosowania w skali całego kraju. Liczba głosów ważnych wyniosła dokładnie 13 759 701 na 30 118 852 . Co to oznacza przy rekordowej frekwencji? (w wyborach wzięło udział 45,68 proc. uprawnionych do głosowania) Powiedział o tym p.o. szefa PKW Wiesław Kozielewicz. – Liczba głosów nieważnych jest poniżej 1 procenta. To niesamowite, jeśli chodzi o dotychczasowe wybory – skomentował.Głosowanie komentowano także ze względu na rekordową frekwencję. – Koniec wieńczy dzieło. Kończymy ważny etap w wyborach do Parlamentu Europejskiego. (…) Dziękujemy Polkom i Polakom, którzy oddali się w niedzielę do urn wyborczych i oddali głos. Frekwencja była, jak na warunki Polski, była rekordowa – podsumował Wiesław Kozielewicz.Przypomnijmy: PKW podała oficjalne wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego . Jak wynikało to z wcześniejszych, cząstkowych wyników i sondażu exit poll , zwyciężyło Prawo i Sprawiedliwość, które z dużą przewagą pokonało Koalicję Europejską.PiS uzyskało 45,38 proc. głosów. Druga była KE z wynikiem 38,47 proc. Trzecie miejsce zajęła Wiosna (6,06 proc.). Na kolejnych miejscach znalazły się: Konfederacja (4,55 proc.), Kukiz’15 (3,69 proc.), Lewica Razem (1,24 proc.), Polska Fair Play (0,54 proc.).